Каспийское море может обмелеть на треть к концу века

Ученые предупреждают, что потепление климата может вызвать обмеление Каспийского моря в ближайшие десятилетия с потенциально разрушительными последствиями для местного населения и дикой природы.

Уровень воды в крупнейшем замкнутом водоеме планеты менялся за последнее столетие в результате антропогенных процессов, таких как орошение, и естественных климатических условий, которые периодически влияют на количество осадков в регионе.

Однако повышение температуры может ускорить испарение над Каспийским морем, что в свою очередь может привести к снижению уровня воды в нем в долгосрочной перспективе, предупреждают ученые.