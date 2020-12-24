Каспийское море может обмелеть на треть к концу века
Ученые предупреждают, что потепление климата может вызвать обмеление Каспийского моря в ближайшие десятилетия с потенциально разрушительными последствиями для местного населения и дикой природы.
Уровень воды в крупнейшем замкнутом водоеме планеты менялся за последнее столетие в результате антропогенных процессов, таких как орошение, и естественных климатических условий, которые периодически влияют на количество осадков в регионе.
Однако повышение температуры может ускорить испарение над Каспийским морем, что в свою очередь может привести к снижению уровня воды в нем в долгосрочной перспективе, предупреждают ученые.
Международная группа исследователей при участии Натуралис, естественно-научного музея и исследовательского центра в Лейдене (Нидерланды), определила, что уровень воды в Каспийском море может снизиться на 9-18 метров до конца века, в зависимости от темпов выбросов парниковых газов.
Согласно исследованию, при падении уровня моря на 9 метров площадь поверхности моря уменьшится на 23 процента, а при падении на 19 метров площадь поверхности уменьшится на 34 процента.
При худшем сценарии мелководный залив Кара-Богаз-Гол полностью исчезнет, а северный берег моря сместится на десятки километров к югу. Эти события в основном затронут Россию и Казахстан.
Исследователи отмечают, что прогнозируемое снижение уровня воды может привести к «сокращению рыболовных угодий и высыханию объектов аквакультуры».
По словам Весселинга, многие из наиболее важных рыболовных угодий могут исчезнуть вокруг северного Каспия. «Вся прибрежная зона вдоль Каспийского моря может высохнуть, что поставит под угрозу все прибрежные ресурсы и все гавани», — добавил он.
Снижение уровня воды также может поставить под угрозу уникальную экосистему Каспийского бассейна. Одним из видов, который подвергается особому риску, является каспийский тюлень (Phoca caspica) –находящееся под угрозой исчезновения млекопитающее, обитающее только в регионе Каспийского моря. Эти животные зависят от морского льда, покрывающего зимой северную часть бассейна, поскольку там они выращивают своих детенышей.
Авторы исследования попросили относиться к их результатам с осторожностью. По их словам, это связано с тем, что у моделей, используемых для их прогнозов, были ограничения, которые могли привести к завышению будущих показателей испарения.
В новой статье авторы призывают к дополнительным исследованиям того, как климатический кризис может повлиять на будущие уровни воды внутренних морей и озер.
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