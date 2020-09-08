Каждая восьмая смерть в ЕС связана с загрязнением воздуха

Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в 2012 году порядка 7 миллионов человек умерли – каждый восьмой из общего числа умерших в мире – из-за загрязнения воздуха. Этот показатель более чем вдвое превышал предшествующие оценки и подтвердил, что в настоящее время загрязнение воздуха является самым крупным в мире экологическим риском для здоровья.

Согласно данным Европейского агентства по окружающей среде, в 27 странах ЕС и Великобритании с факторами окружающей среды связаны 630 000 смертей 2012 года.

В соответствии с нынешним отчетом ЕАОС, 13% смертей в ЕС косвенно связаны с загрязнением воздуха. Наибольшее воздействие негативных экологических факторов наблюдается в Румынии — там каждая пятая смерть связана с загрязнением воздуха. Лучше всего дела обстоят в Швеции и Дании, где ЕАОС обнаружило только 10 процентов таких смертей.

В отчете подчеркивается, что загрязнение в первую очередь связано с раком, сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, и «этих смертей можно избежать, устранив экологические риски для здоровья». Также ранее ЕАОС отмечало, что 400 000 преждевременных смертей в год в Европе связаны с воздействием твердых частиц.