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Экология и климат

Каждая восьмая смерть в ЕС связана с загрязнением воздуха

National Geographic Россия
08 сентября 2020
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Фото: Igbarrio / Flickr
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Фото: pikist.com
Об этом говорится в отчете, опубликованном Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС).

Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в 2012 году порядка 7 миллионов человек умерли – каждый восьмой из общего числа умерших в мире – из-за загрязнения воздуха. Этот показатель более чем вдвое превышал предшествующие оценки и подтвердил, что в настоящее время загрязнение воздуха является самым крупным в мире экологическим риском для здоровья.

Согласно данным Европейского агентства по окружающей среде, в 27 странах ЕС и Великобритании с факторами окружающей среды связаны 630 000 смертей 2012 года. 

В соответствии с нынешним отчетом ЕАОС, 13% смертей в ЕС косвенно связаны с загрязнением воздуха. Наибольшее воздействие негативных экологических факторов наблюдается в Румынии — там каждая пятая смерть связана с загрязнением воздуха. Лучше всего дела обстоят в Швеции и Дании, где ЕАОС обнаружило только 10 процентов таких смертей. 

В отчете подчеркивается, что загрязнение в первую очередь связано с раком, сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, и «этих смертей можно избежать, устранив экологические риски для здоровья». Также ранее ЕАОС отмечало, что 400 000 преждевременных смертей в год в Европе связаны с воздействием твердых частиц.

«Бедные люди больше страдают от загрязнения воздуха и экстремальных погодных условий, в том числе от тепловых волн и сильных холодов. Это также связано с тем, что они живут, работают и ходят в школу часто в социально неблагополучных городских кварталах, проложенных близко от дорог с интенсивным движением транспорта», — отчет ЕАОС.

С другой стороны, ЕАОС отмечает высокое качество воды в Европе. Вода для купания считается «отличной» в 85 процентов случаев, а 74 процента подземных водных ресурсов имеют «хороший химический статус». 

Согласно ЕАОС, для улучшения здоровья и окружающей среды в Европе следует отдавать предпочтение «зеленым и синим (холодным) пространствам», поскольку они «охлаждают города во время волн тепла, смягчают паводковые воды, уменьшают шумовое загрязнение и поддерживают биоразнообразие городов».

К другим мерам по улучшению окружающей среды в отчете относят традиционны пункты: уменьшение трафика на дорогах, сокращение потребления мяса и отмену субсидий для ископаемого топлива. 

Тем временем экологи прогнозирую, что к 2040 году в окружающей среде будет находиться больше миллиарда тонн пластиковых отходов.

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