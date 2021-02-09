Каждый пятый человек в мире умирает от загрязнения воздуха ископаемым топливом

Согласно новому исследованию Гарвардского университета, проведенного в сотрудничестве с Университетами Бирмингема и Лестера, а также Университетским колледжем Лондона, в результате загрязнения ископаемым топливом в 2018 году умерло более 8 миллионов человек, что значительно выше, чем предполагалось ранее.
Исследователи подсчитали, что воздействие твердых частиц в результате выбросов ископаемого топлива составило 18 процентов от общего числа смертей в мире в 2018 году.
Статья опубликована в журнале Environmental Research. В ней утверждается, что самый высокий уровень смертности отмечается в регионах с наибольшей концентрацией загрязнения воздуха, связанного с ископаемым топливом, включая Восточную Северную Америку, Европу и Юго-Восточную Азию.
Исследование значительно увеличивает количество погибших в результате загрязнения воздуха. Согласно последнему исследованию глобального бремени болезней, число смертей в мире от всех взвешенных в воздухе твердых частиц, включая пыль и дым от лесных пожаров и сельскохозяйственных ожогов, составляло 4,2 миллиона.
Предыдущие исследования опирались на спутниковые и наземные наблюдения для оценки средних годовых концентраций переносимых по воздуху твердых частиц, известных как PM2,5. Проблема в том, что спутниковые и наземные наблюдения не могут отличить частицы от выбросов ископаемого топлива от частиц пыли, дыма от лесных пожаров или других источников.
«Имея спутниковые данные, вы видите только части головоломки. Спутникам сложно различать типы частиц, и в данных могут быть пробелы», — говорит другая участница исследования Лоретт Дж. Микли.
Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи обратились к GEOS-Chem — глобальной трехмерной модели химии атмосферы, разработанной в Гарвардской школе инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона Дэниелом Джейкобом.
Предыдущие исследования использовали GEOS-Chem для моделирования воздействия твердых частиц на здоровье, и его результаты были подтверждены на основе наблюдений с поверхности, с самолетов и из космоса по всему миру.
Для глобальной модели GEOS-Chem имеет высокое пространственное разрешение, что означает, что исследователи могут разделить земной шар на сетку с прямоугольниками размером 50×60 км и посмотреть уровни загрязнения в каждой ячейке индивидуально.
Чтобы смоделировать PM2,5, образующиеся при сгорании ископаемого топлива, исследователи подключили к GEOS-Chem оценки выбросов из различных секторов, включая энергетику, промышленность, корабли, самолеты и наземный транспорт.
Они смоделировали подробный химический состав аэрозолей на основе метеорологии из NASA Global и использовали данные о выбросах и метеорологии в основном за 2012 год, потому что это был год, на который не повлияло Эль-Ниньо.
Также исследователи обновили данные, чтобы отразить значительное изменение выбросов ископаемого топлива в Китае, которые сократились примерно вдвое в период с 2012 по 2018 год.
«Несмотря на то, что уровень выбросов — это динамичный показатель, который увеличивается с развитием промышленности или снижается при успешной политике в области качества воздуха, изменения качества воздуха в Китае с 2012 по 2018 год являются наиболее драматичными, поскольку население и загрязнение воздуха там велики. Подобные сокращения в других странах в течение этого периода времени не оказали бы такого большого влияния на глобальный показатель смертности», — пишут исследователи.
После определения концентрации PM2,5 в ископаемом топливе на открытом воздухе исследователям необходимо было выяснить, как эти уровни влияют на здоровье человека. Хотя уже несколько десятилетий известно, что частицы, переносимые по воздуху, представляют опасность для здоровья населения, было проведено несколько эпидемиологических исследований для количественной оценки воздействия на здоровье при очень высоких уровнях воздействия, таких как те, которые были обнаружены в Китае или Индии.
Соавторы исследования Алина Водонос и Джоэл Шварц разработали новую модель оценки риска, которая связала уровни концентрации твердых частиц в выбросах ископаемого топлива с результатами для здоровья. Эта новая модель обнаружила более высокий уровень смертности в результате длительного воздействия выбросов ископаемого топлива, в том числе при более низких концентрациях.
По оценкам исследователей, решение Китая сократить выбросы ископаемого топлива почти вдвое спасло 2,4 миллиона жизней во всем мире, в том числе 1,5 миллиона жизней в Китае, в 2018 году.
Исследование было поддержано Глобальным фондом Уоллеса, Фондом окружающей среды и здоровья Израиля (EHF), Агентством по охране окружающей среды и аспирантами Университета Бирмингема Global Challenges.