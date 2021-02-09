Каждый пятый человек в мире умирает от загрязнения воздуха ископаемым топливом

Согласно новому исследованию Гарвардского университета, проведенного в сотрудничестве с Университетами Бирмингема и Лестера, а также Университетским колледжем Лондона, в результате загрязнения ископаемым топливом в 2018 году умерло более 8 миллионов человек, что значительно выше, чем предполагалось ранее.

Исследователи подсчитали, что воздействие твердых частиц в результате выбросов ископаемого топлива составило 18 процентов от общего числа смертей в мире в 2018 году.

Статья опубликована в журнале Environmental Research. В ней утверждается, что самый высокий уровень смертности отмечается в регионах с наибольшей концентрацией загрязнения воздуха, связанного с ископаемым топливом, включая Восточную Северную Америку, Европу и Юго-Восточную Азию.

Исследование значительно увеличивает количество погибших в результате загрязнения воздуха. Согласно последнему исследованию глобального бремени болезней, число смертей в мире от всех взвешенных в воздухе твердых частиц, включая пыль и дым от лесных пожаров и сельскохозяйственных ожогов, составляло 4,2 миллиона.