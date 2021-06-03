Кислород в озерах Земли стремительно истощается

Международная группа ученых обнаружила повсеместное снижение растворенного кислорода в озерах регионов с умеренным климатом. По словам ученых, это подвергает опасности всю пресноводную жизнь и сопутствующие экосистемы. Данные для исследования были взяты из результатов анализа 393 образцов, полученных из озер в период с 1941 по 2017 год.

На основании более чем 45 000 профилей температуры воды и растворенного кислорода исследователи обнаружили среднее снижение содержания растворенного кислорода в поверхностных водах на 5,5 процента за последние четыре десятилетия. Это связано с простой физикой: поскольку все более теплый воздух нагревает верхние слои озера, газам все труднее растворяться в более теплой воде.

Среднее снижение содержания растворенного кислорода на глубине на 18,6% за тот же период времени имеет другое объяснение. Хотя температура здесь не изменилась, в озерах происходит меньшее перемешивание слоев воды, так как поверхность дольше остается теплой. Это расслоение происходит и в океанах.