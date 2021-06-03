Кислород в озерах Земли стремительно истощается
Международная группа ученых обнаружила повсеместное снижение растворенного кислорода в озерах регионов с умеренным климатом. По словам ученых, это подвергает опасности всю пресноводную жизнь и сопутствующие экосистемы. Данные для исследования были взяты из результатов анализа 393 образцов, полученных из озер в период с 1941 по 2017 год.
На основании более чем 45 000 профилей температуры воды и растворенного кислорода исследователи обнаружили среднее снижение содержания растворенного кислорода в поверхностных водах на 5,5 процента за последние четыре десятилетия. Это связано с простой физикой: поскольку все более теплый воздух нагревает верхние слои озера, газам все труднее растворяться в более теплой воде.
Среднее снижение содержания растворенного кислорода на глубине на 18,6% за тот же период времени имеет другое объяснение. Хотя температура здесь не изменилась, в озерах происходит меньшее перемешивание слоев воды, так как поверхность дольше остается теплой. Это расслоение происходит и в океанах.
Ученые обнаружили и обратный процесс. Примерно, в четверти всей выборки было обнаружено повышение уровня кислорода. Вероятное объяснение этого явления состоит в том, что в этих озерах преобладает цветение цианобактерий, вызванное богатыми питательными веществами стоков с ферм и городских районов, которые производят собственный кислород.
Озера составляют от 3 до 4 процентов незамерзающей поверхности Земли. Они обеспечивают среду обитания и жизненно важные ресурсы для бесчисленных видов, включая людей. Уменьшение запасов кислорода угрожает не только водным видам в озерах, но и всем экосистемам и пищевым сетям в целом.
«Текущие исследования показали, что уровень кислорода в мировом океане быстро снижается. Это новое исследование теперь доказывает, что проблема в пресных водах еще более серьезна. Истощение кислорода в озерах угрожает нашим запасам питьевой воды и хрупкому балансу, который позволяет процветать сложным пресноводным экосистемам», – заключает Курт Бренеман, декан Школы наук Политехнического института Ренсселера.