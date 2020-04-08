Климат против аппетита: как потепление повлияет на наши любимые продукты

Даже в самых условиях – с умеренной погодой, предсказуемыми дождями и сбалансированными сезонами – выращивать все, что мы едим, непросто. А если вспомнить о нестабильности климата, непредсказуемых наводнениях и частых засухах, то современная продовольственная система грозит проблемами. «Изменение климата угрожает нашему питанию, а стратегий выхода из кризиса нет», – подчеркивает Майкл Пума из Института Земли Колумбийского университета.

Как это скажется на нас? Зерновые, такие как кукуруза и пшеница, чувствительны к резким изменениям в регионах, где их выращивают, и урожайность их падает. По данным ООН, без стратегии по адаптации к климату низкая урожайность основных культур приведет к дефициту и подорожанию. Что касается необычных продуктов типа тех, что показаны на этой странице, то их ждут большие перемены. Они изменятся внешне, изменится их пищевая ценность, доступность и цена, поскольку регионы выращивания будут смещаться. Выведение сортовых семян и редактирование генов отчасти решает проблему: некоторые фрукты и овощи растут быстрее и вырастают крупнее, «опережая» вероятные потопы и засухи. Другие технологии помогут продуктам дольше не портиться, а значит, ее легче будет перевозить на дальние расстояния.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН считает, что к 2050 году планета не потеряет много пахотных земель, и немногие культуры исчезнут полностью. В последующие десятилетия рацион человека изменится. По словам Шарлотты Стрек, директора голландского исследовательского центра Climate Focus, сохранение продуктов и роста их доступности потребует от людей разумного питания: меньше мяса, больше растений и продуктов от местных производителей.

Вот лишь некоторые продукты, с которыми у нас могут возникнуть сложности:

Кофе. Почти три четверти всего кофе поставляется с небольших ферм. Теплая погода и болезни растений могут повысить цену на зерна.

Авокадо. Эти фруктовые деревья не любят жару. Если фермеры переедут в более благоприятные районы, увеличится расстояние доставки авокадо (и, как следствие, цены на него).

Креветки. Закисление океана влияет на здоровье и вкус ракообразных. Исследование показало, что в будущем креветки могут стать менее вкусными.

Лосось. Потепление вод угрожает холодноводным рыбам. Если в природе лосося станет меньше, то для поддержания запасов придется активнее разводить лосося на фермах.

Вино. Этот напиток никуда не денется с нашего стола, но изменения терруаров рано или поздно заставят виноделов искать способы сохранить фирменный вкус продукта.

Оливки. Более теплая погода может способствовать сокращению урожая во многих регионах.

Бананы. Потепление расширило ареал, где можно выращивать плоды. В то же время вырос риск грибковых инфекций, которые поражают растение.