Климатические изменения в России за 2019 год: доклад Росгидромета

Росгидромет опубликовал ежегодный «Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в 2019 году», в котором обобщаются результаты оперативного климатического мониторинга и климатических исследований, проводимых НИУ Росгидромета. В докладе приведены данные о наблюдавшихся в 2019 году аномалиях различных климатических переменных, об агроклиматических условиях и опасных гидрометеорологических явлениях года, а также о тенденциях современных изменений климата на территории России, в Северной полярной области и над Северным полушарием.

Основываясь на выводах федеральной службы, можно заключить, что потепление на территории России неумолимо продолжается.

Согласно докладу, в России средняя температура воздуха за прошедший год превысила норму на 2.07°. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 гг. составила 0.47°С/10 лет. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0.18°С/10 лет, и более чем в полтора раза больше средней скорости потепления приземного воздуха над сушей Земного шара. Средняя по России годовая сумма осадков составила 108% от нормы.

Росгидромет отмечает, что температура каждого последующего десятилетия с 1980 года превышала температуру предыдущего.

«О потеплении свидетельствуют также быстрое уменьшение ледового покрова Арктики, рост толщины сезонно-талого слоя вечной мерзлоты, уменьшение продолжительности залегания снежного покрова, и другие индикаторы. Следует отметить, что предпринимаемые мировым сообществом усилия по сокращению выбросов парниковых газов в настоящее время не приводят к замедлению потепления, ни даже к снижению темпов роста концентрации этих газов», — говорится в докладе.

Залегание снега в среднем по России было рекордно коротким впервые с 1967 г. – на 12,7 дней короче нормы. Раньше прошло и вскрытие рек (разрушение ледяного покрова весной).

По данным мониторинга парниковых газов в атмосфере, ведущегося в Росгидромете, уровень концентрации СО2 в северных широтах на российских фоновых станциях постоянно растет и в 2019 году достиг очередного максимума. Концентрация метана также увеличивается: значительно возросли его значения в Териберке (Мурманская область) и Тикси (Якутия).

Росгидромет добавил, что влияние потепления на Россию нельзя оценить однозначно: «Изменения в криосфере включают, с одной стороны, существенное улучшение условий навигации вдоль трассы Севморпути, но с другой – деградация мерзлоты может приводить к разрушению фундаментов и инфраструктуры. Рост продолжительности вегетационного периода при потеплении – очевидный бонус для земледелия – сопровождается увеличением риска засухи в основных зернопроизводящих районах ЕЧР из-за дефицита осадков при повышенных температурах».

Федеральная служба отмечает, что сведения, представленные в докладе, могут поспособствовать реализации Климатической доктрины РФ.

Недавно центр погоды «ФОБОС» сообщил, что прошедшая зима в Москве стала самой теплой за всю историю.