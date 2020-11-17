Количество загрязнений воздуха в России стало рекордным за 16 лет

Аналитики FinExpertiza отмечают, что особенно резким рост загрязнений стал в июле, августе и сентябре, после отмены карантинных мер. На зимние январь и февраль 2020 г., традиционно являющиеся лидерами по загрязнениям из-за отопительного сезона, пришлась четверть случаев загрязнения воздуха в России (44). С марта по июнь, когда в крупнейших городах действовали ограничения в связи с коронавирусом, отмечается лишь четыре случая.

Более половины таких инцидентов пришлись на Самарскую область (112), где сосредоточены предприятия автопрома и химической промышленности. Второй место заняла Бурятия (22 случая), третье — Оренбургская область (9). В пятерку также вошли Забайкальский край (8) и Красноярский край (7). Городами с самым «грязным» воздухом оказались, соответственно, Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.

Техногенные аварии на предприятиях стали причиной девяти сильных загрязнений воздуха ядовитыми веществами. В частности, это аварии на НПЗ в Ухте (Коми), Сызранском НПЗ (Самарская область), Ижевском механическом заводе (Удмуртия) и других промышленных площадках.

«В начале пандемии коронавируса часто высказывались мнения о том, что закрытие предприятий и снижение транспортного потока будет позитивно сказываться на экологической обстановке. Однако по факту ситуация может оказаться не столь однозначной – основные промышленные мощности продолжили работу, при этом вопросы соблюдения экологических требований во время пандемии могли отойти на второй план», — заключили в докладе.