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Экология и климат

Количество загрязнений воздуха в России стало рекордным за 16 лет

National Geographic Россия
17 ноября 2020
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Фото: Павел Воробьев / Flickr
Уровень загрязнения воздуха в российских регионах за первые девять месяцев 2020 года стал рекордным с начала наблюдений в 2004 году.

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, в котором оценила число случаев значительно превышающего нормы загрязнения воздуха по стране за три квартала 2020 года. Общее количество таких случаев достигло 171, что на треть выше максимума, достигнутого в 2010 году и почти в три раза больше, чем за весь 2019 год (61 случай). Коротко результаты исследования приводят «Ведомости».

«Неполный 2020 г. досрочно побил предыдущий рекорд по количеству зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, став самым «грязным» как минимум за последние 16 лет», — авторы исследования.

Аналитики FinExpertiza отмечают, что особенно резким рост загрязнений стал в июле, августе и сентябре, после отмены карантинных мер. На зимние январь и февраль 2020 г., традиционно являющиеся лидерами по загрязнениям из-за отопительного сезона, пришлась четверть случаев загрязнения воздуха в России (44). С марта по июнь, когда в крупнейших городах действовали ограничения в связи с коронавирусом, отмечается лишь четыре случая.

Более половины таких инцидентов пришлись на Самарскую область (112), где сосредоточены предприятия автопрома и химической промышленности. Второй место заняла Бурятия (22 случая), третье — Оренбургская область (9). В пятерку также вошли Забайкальский край (8) и Красноярский край (7). Городами с самым «грязным» воздухом оказались, соответственно, Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.

Техногенные аварии на предприятиях стали причиной девяти сильных загрязнений воздуха ядовитыми веществами. В частности, это аварии на НПЗ в Ухте (Коми), Сызранском НПЗ (Самарская область), Ижевском механическом заводе (Удмуртия) и других промышленных площадках.

«В начале пандемии коронавируса часто высказывались мнения о том, что закрытие предприятий и снижение транспортного потока будет позитивно сказываться на экологической обстановке. Однако по факту ситуация может оказаться не столь однозначной – основные промышленные мощности продолжили работу, при этом вопросы соблюдения экологических требований во время пандемии могли отойти на второй план», — заключили в докладе.

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