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Экология и климат

Комиссия ЕС завершила разработку закона о климате. Его раскритиковала Грета Тунберг

04 марта 2020
Европарламент
Фото: Wikimedia Commons
Законопроект уже подвергся критике экоактивистов.

Согласно тексту документа, с которым удалось ознакомиться журналистам, цель климатического закона — добиться климатической нейтральности в Евросоюзе к 2050 году. После этой даты объем парниковых газов, устраняемых из атмосферы путем их связывания, должен будет превышать объем их выбросов.

При этом, ЕС намеревается закрепить обязательства по сокращению выбросов парниковых газов до нуля, сделав их юридически обязательными для всех государств-членов Евросоюза.

При этом сообщается, что в новом проекте не указано как именно эти цели будут достигнуты, а также неясны конкретные цели на ближайшие 10 лет. Именно этот момент и подвергся резкой критике со стороны экоактивистов. В открытом письме, подписанном 34 активистами — в том числе Гретой Тунберг — подчеркивается, что вместо долгосрочных целей ЕС «должен сосредоточиться на сегодняшнем эмиссионном бюджете СО2».

Термин «эмиссионный бюджет» применительно к СО2 стал употребляться в связи с определением возможных сценариев изменения климата. Исходной величиной для определения эмиссионного бюджета СО2 является уровень глобального потепления, который может быть признан приемлемым. Ограничение глобального потепления величиной 2 °C является наиболее общепризнанной целью на международных переговорах по изменению климата.

Одним из противников законопроекта ЕС также стала Польша. Однако у этого государства противоположные мотивы в сравнении с экоактивистами. Польша на последнем саммите ЕС не стала подписывать решение о нулевых атмосферных выбросах к 2050 году, обосновав это тем, что для зависящей от угля польской экономики такой переход был бы слишком резким.

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