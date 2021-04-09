Концентрация метана в атмосфере Земли достигла рекордного значения

В настоящее время в земной атмосфере содержится больше метана, чем когда-либо с начала учета. Эксперты отмечают, что количество этого газа резко увеличилось в прошлом году, несмотря на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

7 апреля Национальное агентство по исследованию океана и атмосферы (NOAA) заявило, что содержание метана в атмосфере выросло до 1892,3 частей на миллиард. В 2020 году уровень метана вырос на 14,7 частей на миллиард — это самый высокий годовой прирост с момента начала учета в начале 1980-х годов.

Долгое время считалось, что парниковый эффект от метана в 25 раз сильнее, чем от углекислого газа. Однако последние исследования показали, что парниковый эффект от метана сильнее в 86 раз в 20-летней перспективе.