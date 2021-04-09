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Экология и климат

Концентрация метана в атмосфере Земли достигла рекордного значения

National Geographic Россия
09 апреля 2021
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Электростанция по улавливанию метана
Фото: geograph.org.uk
Резкий всплеск произошел в прошлом году.

В настоящее время в земной атмосфере содержится больше метана, чем когда-либо с начала учета. Эксперты отмечают, что количество этого газа резко увеличилось в прошлом году, несмотря на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

7 апреля Национальное агентство по исследованию океана и атмосферы (NOAA) заявило, что содержание метана в атмосфере выросло до 1892,3 частей на миллиард. В 2020 году уровень метана вырос на 14,7 частей на миллиард — это самый высокий годовой прирост с момента начала учета в начале 1980-х годов.

Долгое время считалось, что парниковый эффект от метана в 25 раз сильнее, чем от углекислого газа. Однако последние исследования показали, что парниковый эффект от метана сильнее в 86 раз в 20-летней перспективе.

Антарктида (Wikimedia Commons)
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По оценкам исследователей, 60% метана, выбрасываемого в атмосферу, напрямую связано с деятельностью человека. Концентрации метана растут в результате расширения сельхозпроизводства, скотоводства, сжигания лесов, разработки месторождений каменного угля и природного газа. Значительный вклад в повышении уровней метана вносит таяние вечной мерзлоты, вызванное глобальным потеплением.

Исследователи из NOAA говорят, что точная причина резкого повышения концентрации метана в прошлом году неизвестна. Они высказали идею, что скачок связан с тем, что естественные источники метана, такие как болота и трясины, становятся теплее и в результате выделяют больше этого газа. Другая идея заключается в том, что наша атмосфера теряет способность расщеплять метан.

Анализ пузырьков воздуха в древних ледниках свидетельствует о том, что сейчас в атмосфере Земли больше метана, чем в любое время за последние 400 000 лет.

Время жизни метана в атмосфере составляет примерно 10 лет. Он удаляется из атмосферы посредством нескольких процессов: окисления гидроксильными радикалами, стратосферного окисления, микробиологического поглощения в почвах и реакции с атомами хлора.

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