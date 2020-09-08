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Экология и климат

Кожаные изделия предложили делать из грибов

National Geographic Россия
08 сентября 2020
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Сумка от Bolt Threads, сделанная из кожи, полученной из грибных материалов
Фото: Bolt Threads
Этот материал экологически чистый и не вызывает вопросов с точки зрения этики.

Люди тысячелетиями производили изделия из кожи животных, однако в последнее время использование этого материала вызывает все больше вопросов, как с этической, так и экологической точки зрения. Помимо ущерба окружающей среде от разведения домашнего скота, обработка кожи требует больших объемов опасных химикатов.

Однако и производство синтетической кожи не избегает тех же проблем. Помимо использования токсичных химикатов для производства, кожзаменители не поддаются биологическому разложению, как и большинство пластиковых изделий. Новое исследование группы ученых во главе с Александром Бисмарком из Венского университета предлагает замену обоим вариантам. 

«Мы склонны думать, что синтетическая кожа, которую иногда называют „веганской кожей“, лучше защищает окружающую среду. Однако традиционная кожа может быть этически сомнительной, а ее заменители из кожи и пластика имеют проблемы с экологической устойчивостью», — Александр Бисмарк.

Бисмарк и его коллеги предлагают использовать для производства кожи материал, сделанный из биомассы, полученной из грибов. Потенциально он может быть дешевле и более экологически безопасен, чем кожа животных или ее синтетические заменители. 

Идея использования биомассы грибов в качестве основы для производства материалов и текстиля не нова. Еще в 1950-х годах полимер под названием хитин, обнаруженный в клеточных стенках грибов, начал использоваться для производства бумаги. Сегодня производные соединения грибов применяются для создания строительных материалов, модных тканей и других изделий.

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Кожа из грибов
Фото: Antoni Gandia
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Кожа из грибов
Фото: Antoni Gandia

Однако кожа, полученная из грибов, — относительно недавняя инновация. Люди, знакомые с микологией, знают, что грибы, торчащие из земли — это лишь небольшая часть любого гриба. Под землей часто простирается сеть ветвящихся нитевидных наростов, известных под общим названием мицелий. Именно из этой структуры мицелия можно производить кожу.

Полученная биомасса из мицелия подвергается физической и химической обработке, в частности сжимается и структурируется. Авторы работы отмечают, что созданная таким образом кожа представляет собой экологически чистый, дешевый, этичный и биоразлагаемый материал. 

«В результате материал из грибной биомассы становится схожим с настоящей кожей, обладает сравнимыми свойствами и осязательными признаками», — Александр Бисмарк.

Расширение производства кожи из грибов до промышленного уровня, возможно, является одним из оставшихся препятствий, с которыми сталкивается эта зарождающаяся отрасль. Однако уже в прошлом году команда из Финляндии представила одну из первых разработок, которая может стать основой для промышленного производства кожи из грибов.

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