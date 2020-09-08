Кожаные изделия предложили делать из грибов

Люди тысячелетиями производили изделия из кожи животных, однако в последнее время использование этого материала вызывает все больше вопросов, как с этической, так и экологической точки зрения. Помимо ущерба окружающей среде от разведения домашнего скота, обработка кожи требует больших объемов опасных химикатов.

Однако и производство синтетической кожи не избегает тех же проблем. Помимо использования токсичных химикатов для производства, кожзаменители не поддаются биологическому разложению, как и большинство пластиковых изделий. Новое исследование группы ученых во главе с Александром Бисмарком из Венского университета предлагает замену обоим вариантам.