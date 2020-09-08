Кожаные изделия предложили делать из грибов
Люди тысячелетиями производили изделия из кожи животных, однако в последнее время использование этого материала вызывает все больше вопросов, как с этической, так и экологической точки зрения. Помимо ущерба окружающей среде от разведения домашнего скота, обработка кожи требует больших объемов опасных химикатов.
Однако и производство синтетической кожи не избегает тех же проблем. Помимо использования токсичных химикатов для производства, кожзаменители не поддаются биологическому разложению, как и большинство пластиковых изделий. Новое исследование группы ученых во главе с Александром Бисмарком из Венского университета предлагает замену обоим вариантам.
Бисмарк и его коллеги предлагают использовать для производства кожи материал, сделанный из биомассы, полученной из грибов. Потенциально он может быть дешевле и более экологически безопасен, чем кожа животных или ее синтетические заменители.
Идея использования биомассы грибов в качестве основы для производства материалов и текстиля не нова. Еще в 1950-х годах полимер под названием хитин, обнаруженный в клеточных стенках грибов, начал использоваться для производства бумаги. Сегодня производные соединения грибов применяются для создания строительных материалов, модных тканей и других изделий.
Однако кожа, полученная из грибов, — относительно недавняя инновация. Люди, знакомые с микологией, знают, что грибы, торчащие из земли — это лишь небольшая часть любого гриба. Под землей часто простирается сеть ветвящихся нитевидных наростов, известных под общим названием мицелий. Именно из этой структуры мицелия можно производить кожу.
Полученная биомасса из мицелия подвергается физической и химической обработке, в частности сжимается и структурируется. Авторы работы отмечают, что созданная таким образом кожа представляет собой экологически чистый, дешевый, этичный и биоразлагаемый материал.
Расширение производства кожи из грибов до промышленного уровня, возможно, является одним из оставшихся препятствий, с которыми сталкивается эта зарождающаяся отрасль. Однако уже в прошлом году команда из Финляндии представила одну из первых разработок, которая может стать основой для промышленного производства кожи из грибов.
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