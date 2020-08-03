Крошечные ракообразные оказались способны расщеплять микропластик

Микропластик широко распространен в морях и океанах, и его негативное воздействие на многие морские формы жизни хорошо известно. Тем не менее, мы относительно немного знаем о микропластике в пресноводных реках, ручьях и озерах.

До сих пор фрагментация пластика в основном объяснялась такими процессами, как солнечный свет или волновое воздействие, которое может занять годы или десятилетия. Но оказывается, что крошечное ракообразное, похожее на креветку, может выполнять ту же работу намного быстрее.

Группа исследователей во главе с Алисией Матеос Карденас из Ирландского национального университета в Корке обнаружила, что пресноводный амфипод Gammarus duebeni длиной до 2 см может фрагментировать кусочки пластика размером менее 5 мм на еще более мелкий нанопластик (размером менее одного микрометра). Этот конкретный вид обитает в водоемах Ирландии, но он принадлежит к большей группе беспозвоночных Gammarus, которые распространены как в пресной воде, так и в океанах по всему миру. Поэтому, как отмечают авторы работы, их выводы имеют большое значение для понимания экологической судьбы микропластика.

Первоначально исследование было нацелено на то, чтобы выяснить какие негативные последствия может вызвать микропластик у амфипод. Однако некоторые неожиданные результаты вынудили ученых начать новую серию экспериментов, направленных на сбор доказательств того, что микропластик был биологически фрагментирован самими G. duebeni.

Чтобы проверить это, ученые использовали различные частицы микропластика с определенным красителям. Затем авторы работы вскрывали пищеварительные тракты амфипод и искали их под флуоресцентным микроскопом, который способен отследить окрашенный микропластик в тканях животных.