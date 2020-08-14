Ледники Гренландии продолжат исчезать, даже если прекратится глобальное потепление

Спутниковые данные из Гренландии почти за 40 лет показывают, что ледники на острове сократились настолько, что даже если глобальное потепление остановится прямо сейчас, ледяной щит продолжит сокращаться.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth and Environment, показывает, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, который ежегодно пополняет ледяной покров, не успевает за льдом, который тает и уходит в океан.