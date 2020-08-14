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Экология и климат

Ледники Гренландии продолжат исчезать, даже если прекратится глобальное потепление

Михаил Сысоев
14 августа 2020
Побережье Гренландии
Побережье Гренландии
Фото: Michalea King
Ледяной щит острова прошел точку невозврата.

Спутниковые данные из Гренландии почти за 40 лет показывают, что ледники на острове сократились настолько, что даже если глобальное потепление остановится прямо сейчас, ледяной щит продолжит сокращаться. 

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth and Environment, показывает, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, который ежегодно пополняет ледяной покров, не успевает за льдом, который тает и уходит в океан. 

«Мы изучали эти данные с помощью дистанционного зондирования, чтобы понять, как происходил сброс и накопление льда. И мы обнаружили, что лед, выходящий в океан, [по объёму] намного превосходит снег, накапливающийся на поверхности ледяного покрова», — Микалия Кинг ведущий автор исследования из Центра полярных и климатических исследований Берда при Университете штата Огайо.

Кинг и ее коллеги проанализировали ежемесячные данные по 200 крупнейшим ледникам на побережье Гренландии. Они обнаружили, что на протяжении 1980-х и 90-х годов накапливающийся снег и тающий лед в основном находились в равновесии, сохраняя целостность ледяного покрова. 

«Мы замерили пульс ледяного покрова <…> и увидели, что он был относительно устойчивым до тех пор, пока в течение пяти-шестилетнего периода не произошло увеличение ледникового стока в океан», — Микалия Кинг.

Это ускорение началось примерно в 2000 году, когда ледники начали терять около 500 гигатонн своей массы ежегодно, а количество накапливающегося снега осталось на том же уровне. По оценкам исследователей, в нынешних климатических условиях ледяной щит будет набирать массу только в один год из ста. 

Это означает, что даже если бы человечество каким-то чудом смогло бы остановить изменение климата, ледяной щит продолжил бы сокращаться.

«Отступление ледников привело к постоянной потере динамики всего ледникового покрова. Даже если климат останется прежним или даже станет немного холоднее, ледяной щит все равно будет терять массу», — Ян Ховарт, соавтор исследования.

Лед из Гренландии является основным фактором повышения уровня Мирового океана — в прошлом году ледяной покров Гренландии растаял или откололся достаточно, чтобы за два месяца уровень океана поднялся на 2,2 миллиметра.

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