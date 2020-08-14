Ледники Гренландии продолжат исчезать, даже если прекратится глобальное потепление
Спутниковые данные из Гренландии почти за 40 лет показывают, что ледники на острове сократились настолько, что даже если глобальное потепление остановится прямо сейчас, ледяной щит продолжит сокращаться.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth and Environment, показывает, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, который ежегодно пополняет ледяной покров, не успевает за льдом, который тает и уходит в океан.
Кинг и ее коллеги проанализировали ежемесячные данные по 200 крупнейшим ледникам на побережье Гренландии. Они обнаружили, что на протяжении 1980-х и 90-х годов накапливающийся снег и тающий лед в основном находились в равновесии, сохраняя целостность ледяного покрова.
Это ускорение началось примерно в 2000 году, когда ледники начали терять около 500 гигатонн своей массы ежегодно, а количество накапливающегося снега осталось на том же уровне. По оценкам исследователей, в нынешних климатических условиях ледяной щит будет набирать массу только в один год из ста.
Это означает, что даже если бы человечество каким-то чудом смогло бы остановить изменение климата, ледяной щит продолжил бы сокращаться.
Лед из Гренландии является основным фактором повышения уровня Мирового океана — в прошлом году ледяной покров Гренландии растаял или откололся достаточно, чтобы за два месяца уровень океана поднялся на 2,2 миллиметра.
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