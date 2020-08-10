Ледники в Новой Зеландии потеряли до 77% объема за 400 лет

Ученые из Университета Лидса в сотрудничестве с Национальным институтом водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии, составили карту потери льда в Южных Альпах с конца Малого ледникового периода — примерно 400 лет назад — до 2019 года.

Исследование показало, что скорость таяния удвоилась с тех пор, как ледники достигли своего пика в Малом ледниковом периоде. По сравнению с последними десятилетиями, Южные Альпы потеряли до 77% от общего объема ледников Малого ледникового периода.

«Эти результаты количественно определяют тенденцию потери льда в Новой Зеландии. Ускорение скорости потери массы льда может только усугубиться, поскольку не только климат, но и другие локальные эффекты становятся более выраженными, например, накапливается больше мусора на поверхности ледников, а озера на дне ледников разбухают, усугубляя таяние», — говорит Джонатан Кэрривик, ведущий автор исследования.

Изменение климата оказало значительное влияние на потерю льда во всем мире. Местные сообщества зависят от ледников как источников пресной воды, гидроэнергии и ирригации. Кроме того, таяние горных ледников и ледяных шапок в настоящее время составляет 25% глобального повышения уровня моря.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, определило изменения объема для 400 горных ледников в горной системе Южные Альпы в Новой Зеландии в течение трех периодов времени: доиндустриального Малого ледникового периода до 1978 года, с 1978 по 2009 годы и с 2009 по 2019 годы.