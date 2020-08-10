Ледники в Новой Зеландии потеряли до 77% объема за 400 лет

Ученые из Университета Лидса в сотрудничестве с Национальным институтом водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии, составили карту потери льда в Южных Альпах с конца Малого ледникового периода — примерно 400 лет назад — до 2019 года.
Исследование показало, что скорость таяния удвоилась с тех пор, как ледники достигли своего пика в Малом ледниковом периоде. По сравнению с последними десятилетиями, Южные Альпы потеряли до 77% от общего объема ледников Малого ледникового периода.
«Эти результаты количественно определяют тенденцию потери льда в Новой Зеландии. Ускорение скорости потери массы льда может только усугубиться, поскольку не только климат, но и другие локальные эффекты становятся более выраженными, например, накапливается больше мусора на поверхности ледников, а озера на дне ледников разбухают, усугубляя таяние», — говорит Джонатан Кэрривик, ведущий автор исследования.
Изменение климата оказало значительное влияние на потерю льда во всем мире. Местные сообщества зависят от ледников как источников пресной воды, гидроэнергии и ирригации. Кроме того, таяние горных ледников и ледяных шапок в настоящее время составляет 25% глобального повышения уровня моря.
Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, определило изменения объема для 400 горных ледников в горной системе Южные Альпы в Новой Зеландии в течение трех периодов времени: доиндустриального Малого ледникового периода до 1978 года, с 1978 по 2009 годы и с 2009 по 2019 годы.
Команда реконструировала объемы ледников, используя исторические записи очертаний ледников, а также исследования морен и обводов, которые представляют собой скопления ледникового мусора и четкие линии на стороне долины, образованной ледником, соответственно. Морены и обводы могут указывать на прежнюю протяженность ледовых полей и изменение толщины льда с течением времени.
Исследование показало, что потеря льда увеличилась в два раза со времени Малого ледникового периода с быстрым увеличением потери объема льда за последние 40 лет. До 17% объема, который присутствовал в Малом ледниковом периоде, было потеряно только в период между 1978 и 2019 годами. В 2019 году только 12% ледяной массы осталось от того, что раньше представляло зону абляции в низкогорной части ледникового региона Малого ледникового периода.
Южные Альпы представляют собой горную цепь, протянувшуюся вдоль западного побережья острова Южный в Новой Зеландии. 17 вершин этого массива поднимаются на высоту более 3000 метров.