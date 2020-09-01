Ледяной покров Земли тает в полном соответствии с наихудшими прогнозами ООН

Ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, содержащие достаточно замороженной воды, чтобы поднять уровень океана на 65 метров, тают с рекордной скоростью. Согласно оценкам исследователей, потеря их массы с 2007 по 2017 год почти полностью совпала с самыми экстремальными прогнозами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Организации Объединенных Наций, согласно которым два ледяных щита поднимут уровень мирового океана до 40 сантиметров к 2100 году.
Это почти в три раза больше, чем среднесрочные прогнозы из последнего крупного оценочного доклада МГЭИК в 2014 году. Несмотря на это явное несоответствие между наблюдаемой реальностью и моделями, отслеживающими тенденции таяния льдов, МГЭИК в прошлом году лишь ненамного скорректировал свой прогноз на конец века.
«Прогнозы уровня моря имеют решающее значение для помощи правительствам в планировании климатической политики, стратегий смягчения последствий и адаптации. Если мы недооценим будущее повышение уровня моря, то эти меры могут оказаться недостаточными и сделать прибрежные сообщества уязвимыми», — добавляет Слейтер.
Согласно исследованиям, потери ледникового покрова на верхнем пределе прогнозов МГЭИК будет иметь разрушительные последствия во всем мире, увеличивая разрушительную силу штормовых нагонов и подвергая прибрежные районы, где проживают сотни миллионов людей, многократным и сильным наводнениям.
Общее повышение уровня моря не менее чем на метр, вероятно, потребует затрат более 70 миллиардов долларов в год на строительство морских укреплений и других средств защиты от наводнений.
Согласно анализу Слейтера и его команды, несколько факторов объясняют, почему климатические модели, лежащие в основе прогнозов ООН по уровню моря, могли не учитывать ледниковые щиты. Модели ледяного покрова хорошо описывают долгосрочное воздействие постепенного глобального потепления, в результате которого температура на полюсах повышается гораздо быстрее, чем на планете в целом.
Но они не смогли учесть краткосрочные колебания погодных условий, которые сами сильно зависят от изменения климата.
До начала XXI века ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии обычно накапливали столько же массы, сколько и теряли. Другими словами, сток был компенсирован свежим снегопадом. Но за последние два десятилетия нарастающие темпы глобального потепления нарушили этот баланс.
В прошлом году Гренландия потеряла рекордные 532 миллиарда тонн льда, что эквивалентно шести олимпийским бассейнам с холодной пресной водой, вытекающей в Атлантический океан каждую секунду. На этот сток в 2019 году пришлось 40 процентов повышения уровня моря.
По словам Слейтера, новое поколение климатических моделей, которые лучше отражают взаимодействие ледяных щитов, океанов и атмосферы, станет основой следующего крупного отчета МГЭИК, который будет завершен в следующем году.
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