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Экология и климат

Ледяной покров Земли тает в полном соответствии с наихудшими прогнозами ООН

National Geographic Россия
01 сентября 2020
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Эксперты считают, что нужно рассчитывать новый худший сценарий будущего.

Ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, содержащие достаточно замороженной воды, чтобы поднять уровень океана на 65 метров, тают с рекордной скоростью. Согласно оценкам исследователей, потеря их массы с 2007 по 2017 год почти полностью совпала с самыми экстремальными прогнозами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Организации Объединенных Наций, согласно которым два ледяных щита поднимут уровень мирового океана до 40 сантиметров к 2100 году. 

Это почти в три раза больше, чем среднесрочные прогнозы из последнего крупного оценочного доклада МГЭИК в 2014 году. Несмотря на это явное несоответствие между наблюдаемой реальностью и моделями, отслеживающими тенденции таяния льдов, МГЭИК в прошлом году лишь ненамного скорректировал свой прогноз на конец века. 

«Нам необходимо разработать новый наихудший сценарий для ледяных щитов, потому что они уже тают со скоростью, соответствующей нашему текущему наихудшему сценарию», — Томас Слейтер, ведущий автор исследования из Центра полярных наблюдений и моделирования в университете Лидса.

«Прогнозы уровня моря имеют решающее значение для помощи правительствам в планировании климатической политики, стратегий смягчения последствий и адаптации. Если мы недооценим будущее повышение уровня моря, то эти меры могут оказаться недостаточными и сделать прибрежные сообщества уязвимыми», — добавляет Слейтер. 

Согласно исследованиям, потери ледникового покрова на верхнем пределе прогнозов МГЭИК будет иметь разрушительные последствия во всем мире, увеличивая разрушительную силу штормовых нагонов и подвергая прибрежные районы, где проживают сотни миллионов людей, многократным и сильным наводнениям.

Общее повышение уровня моря не менее чем на метр, вероятно, потребует затрат более 70 миллиардов долларов в год на строительство морских укреплений и других средств защиты от наводнений. 

Согласно анализу Слейтера и его команды, несколько факторов объясняют, почему климатические модели, лежащие в основе прогнозов ООН по уровню моря, могли не учитывать ледниковые щиты. Модели ледяного покрова хорошо описывают долгосрочное воздействие постепенного глобального потепления, в результате которого температура на полюсах повышается гораздо быстрее, чем на планете в целом.

Но они не смогли учесть краткосрочные колебания погодных условий, которые сами сильно зависят от изменения климата.

«В Гренландии большая часть потери льда в настоящее время вызвана таянием поверхности во время жаркого лета — процессами, не отраженными в моделировании», — Томас Слейтер.

До начала XXI века ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии обычно накапливали столько же массы, сколько и теряли. Другими словами, сток был компенсирован свежим снегопадом. Но за последние два десятилетия нарастающие темпы глобального потепления нарушили этот баланс.

В прошлом году Гренландия потеряла рекордные 532 миллиарда тонн льда, что эквивалентно шести олимпийским бассейнам с холодной пресной водой, вытекающей в Атлантический океан каждую секунду. На этот сток в 2019 году пришлось 40 процентов повышения уровня моря.

По словам Слейтера, новое поколение климатических моделей, которые лучше отражают взаимодействие ледяных щитов, океанов и атмосферы, станет основой следующего крупного отчета МГЭИК, который будет завершен в следующем году.

Узнайте, сколько льда Земля потеряла за последние 23 года. 

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