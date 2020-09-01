Ледяной покров Земли тает в полном соответствии с наихудшими прогнозами ООН

«Прогнозы уровня моря имеют решающее значение для помощи правительствам в планировании климатической политики, стратегий смягчения последствий и адаптации. Если мы недооценим будущее повышение уровня моря, то эти меры могут оказаться недостаточными и сделать прибрежные сообщества уязвимыми», — добавляет Слейтер.

Согласно исследованиям, потери ледникового покрова на верхнем пределе прогнозов МГЭИК будет иметь разрушительные последствия во всем мире, увеличивая разрушительную силу штормовых нагонов и подвергая прибрежные районы, где проживают сотни миллионов людей, многократным и сильным наводнениям.

Общее повышение уровня моря не менее чем на метр, вероятно, потребует затрат более 70 миллиардов долларов в год на строительство морских укреплений и других средств защиты от наводнений.

Согласно анализу Слейтера и его команды, несколько факторов объясняют, почему климатические модели, лежащие в основе прогнозов ООН по уровню моря, могли не учитывать ледниковые щиты. Модели ледяного покрова хорошо описывают долгосрочное воздействие постепенного глобального потепления, в результате которого температура на полюсах повышается гораздо быстрее, чем на планете в целом.

Но они не смогли учесть краткосрочные колебания погодных условий, которые сами сильно зависят от изменения климата.