Ледяным шапкам на севере Канады предсказывали пять лет жизни. Они протянули лишь три

Ученые из Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) в Университете Колорадо в Боулдере в 2017 году поделились печальным прогнозом, предсказав исчезновение двух ледяных шапок на острове Элсмир, который входит в Нунавут — Арктический архипелаг и одну из самых северных точек Канады.

По версии исследователей, ледяные шапки должны были исчезнуть в 2022 году, однако последние снимки, сделанные спутниками NASA, показывают, что в указанном районе плато Хазена в заливе Святого Патрика уже сейчас нет никаких следов льда, и он вряд ли в ближайшее время вернется в этот регион.

В конце 1950-х годов обе шапки представляли собой ледники общей площадью около 10 квадратных километров. Географ и директор NSIDC Марк Серрез был молодым аспирантом, когда впервые посетил их в 1982 году.

В те годы научный консенсус касательно глобального потепления лишь формировался, а некоторые исследователи и вовсе склонялись к тому, что планета переживает период похолодания. Исследования, начатые тогда Серрезом и его коллегами, отчасти были попыткой ответить на этот вопрос.