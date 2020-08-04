Ледяным шапкам на севере Канады предсказывали пять лет жизни. Они протянули лишь три
Ученые из Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) в Университете Колорадо в Боулдере в 2017 году поделились печальным прогнозом, предсказав исчезновение двух ледяных шапок на острове Элсмир, который входит в Нунавут — Арктический архипелаг и одну из самых северных точек Канады.
По версии исследователей, ледяные шапки должны были исчезнуть в 2022 году, однако последние снимки, сделанные спутниками NASA, показывают, что в указанном районе плато Хазена в заливе Святого Патрика уже сейчас нет никаких следов льда, и он вряд ли в ближайшее время вернется в этот регион.
В конце 1950-х годов обе шапки представляли собой ледники общей площадью около 10 квадратных километров. Географ и директор NSIDC Марк Серрез был молодым аспирантом, когда впервые посетил их в 1982 году.
В те годы научный консенсус касательно глобального потепления лишь формировался, а некоторые исследователи и вовсе склонялись к тому, что планета переживает период похолодания. Исследования, начатые тогда Серрезом и его коллегами, отчасти были попыткой ответить на этот вопрос.
Хотя эти ледяные шапки в заливе Святого Патрика, возможно, не являются наиболее известными и значимыми точками геологического интереса в мире, они представляют собой небольшой срез, отражающий то, что происходит с нашей планетой в целом, отмечает Серрез.
«Мы давно знаем, что по мере изменения климата последствия будут особенно заметны в Арктике. Но смерть этих маленьких ледяных шапок, которые я когда-то так хорошо знал, сделала изменение климата очень личным для меня. Все, что осталось от этих шапок, это несколько фотографий и очень много воспоминаний», — говорит Серрез.
Узнайте, зачем биологи начали кампанию по спасению паразитов, и что стало их самой амбициозной целью.