Лесные пожары в США тушат дронами с зажигательными шариками

Один такой дрон способен сбрасывать более 400 зажигательных устройств за несколько минут. В настоящее время два десятка дронов заняты в тушении пожаров на западном побережье США. Ими управляют около 30 пилотов.

По словам специалиста из Службы национальных парков Джо Суареса, в этом году было получено огромное количество запросов на использование дронов, и все подобные устройства уже заняты.

Помимо беспилотных летательных аппаратов, пожарные также прибегают к использованию проникающих через дым тепловизоров для отслеживания движения пожаров и используют высокотехнологичную огнестойкую одежду.

Служба Cal Fire, базирующаяся в Калифорнии, на сегодняшний день имеет самую большой в мире флот пожарных. В него входят 66 самолетов, располагающихся на 22 аэродромных станциях по всему штату. Как отмечают в службе, ликвидировать недавно возникший пожар удается за 20 минут.

Служба оснащена новыми вертолетами Cal Fire Firehawk, которые за один раз сбрасывают 1000 галлонов воды — втрое больше, чем старые вертолеты.

По оценке пожарной службы Калифорнии, пять из 20 крупнейших лесных пожаров в штате за всю историю наблюдений произошли в 2020 году. Крупнейший из них за месяц охватил область северной Калифорнии, почти в два раза превышающую по площади прошлый рекорд 2018 года — 186 тысяч гектаров. Общая площадь пожаров лета и 2020 года в Калифорнии уже составляет почти полтора миллиона гектаров.

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