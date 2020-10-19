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Экология и климат

Лесные пожары в США тушат дронами с зажигательными шариками

National Geographic Россия
19 октября 2020
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Кажущаяся нелогичной схема на самом деле работает, ведь речь идёт о привычном нам встречном пале.

Эколог из Университета Небраски в Линкольне Дирак Тидвелл предложил бороться с лесными пожарами с помощью контролируемого огня. Схема пожаротушения предполагает сброс с дронов воспламеняющихся шариков размером с шариками для пинг-понга. 

Эти шарики, получившие название «яйца дракона», содержат перманганат калия. За несколько секунд до сброса к ним добавляется антифриз. В течение минуты происходит окислительная реакция с большим выделением тепла, которая воспламеняет упавшие на землю шары. В результате более крупный пожар лишается своего топлива и тухнет.

«Бонус в том, что вы можете выполнять ночные операции и работать в задымленных условиях, ведь если дрон упадет, никто не погибнет», — Саймон Вейбель, пожарный из компании Drone Amplified.

Один такой дрон способен сбрасывать более 400 зажигательных устройств за несколько минут. В настоящее время два десятка дронов заняты в тушении пожаров на западном побережье США. Ими управляют около 30 пилотов. 

По словам специалиста из Службы национальных парков Джо Суареса, в этом году было получено огромное количество запросов на использование дронов, и все подобные устройства уже заняты. 

Помимо беспилотных летательных аппаратов, пожарные также прибегают к использованию проникающих через дым тепловизоров для отслеживания движения пожаров и используют высокотехнологичную огнестойкую одежду.

Служба Cal Fire, базирующаяся в Калифорнии, на сегодняшний день имеет самую большой в мире флот пожарных. В него входят 66 самолетов, располагающихся на 22 аэродромных станциях по всему штату. Как отмечают в службе, ликвидировать недавно возникший пожар удается за 20 минут. 

Служба оснащена новыми вертолетами Cal Fire Firehawk, которые за один раз сбрасывают 1000 галлонов воды — втрое больше, чем старые вертолеты. 

По оценке пожарной службы Калифорнии, пять из 20 крупнейших лесных пожаров в штате за всю историю наблюдений произошли в 2020 году. Крупнейший из них за месяц охватил область северной Калифорнии, почти в два раза превышающую по площади прошлый рекорд 2018 года — 186 тысяч гектаров. Общая площадь пожаров лета и 2020 года в Калифорнии уже составляет почти полтора миллиона гектаров.

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