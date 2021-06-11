Лидеры «большой семерки» из мусора: инсталляция

Со стороны скульптура выглядит как знаменитый мемориал на горе Рашмор в США, отдающий дань уважения четырем президентам. В данном случае отличаются не только изображения, но и материал их изготовления. Джо Раш является основателем компании Mutoid Waste, которая создает произведения искусства из промышленных отходов. Огромная скульптура G7 на пляже Корнуолл также выполнена из деталей отслужившей свой срок электроники.

Над инсталляцией работало несколько художников, поэтому лица созданы в разных стилях. Встреча G7 завершится в воскресенье, и тогда же скульптура переедет в Манчестер, украсив вход в штаб-квартиру компании по утилизации электроники musicMagpie.