Лихорадка денге, вирус Зика и чикунгунья: какие болезни могут прийти к нам вместе с изменением климата

Новое исследование показывает, что изменение климата может спровоцировать распространение потенциально смертельных болезней, передаваемых комарами, по Африке и за ее пределами.

Одной из самых главных проблем в области здравоохранения в мире остается высокая заболеваемость и смертность от малярии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году малярия была диагностирована у 228 миллионов человек. 85% от этого числа приходится на Индию и 19 стран к югу от Сахары. Всего за год от малярии скончались 405 000 человек, 67 процентов из которых составили дети.

Однако москиты Anopheles gambiae, являющиеся переносчиками малярии, лучше всего себя чувствуют при температуре около 25°C. При более высоких значениях риск заболеть снижается. Иным образом обстоит дело с более теплолюбивыми комарами Aedes aegypti. Комфортная среда для этих насекомых включает в себя температуру около 29 °C.

Если А. gambiae размножаются в естественных водоемах, более распространенных в сельских районах, то А. aegypti отлично себя чувствуют в городах, где источники воды можно найти в любых емкостях, начиная от банок, ведер и кувшинов и заканчивая выброшенными автомобильными шинами.