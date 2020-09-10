Лихорадка денге, вирус Зика и чикунгунья: какие болезни могут прийти к нам вместе с изменением климата
Новое исследование показывает, что изменение климата может спровоцировать распространение потенциально смертельных болезней, передаваемых комарами, по Африке и за ее пределами.
Одной из самых главных проблем в области здравоохранения в мире остается высокая заболеваемость и смертность от малярии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году малярия была диагностирована у 228 миллионов человек. 85% от этого числа приходится на Индию и 19 стран к югу от Сахары. Всего за год от малярии скончались 405 000 человек, 67 процентов из которых составили дети.
Однако москиты Anopheles gambiae, являющиеся переносчиками малярии, лучше всего себя чувствуют при температуре около 25°C. При более высоких значениях риск заболеть снижается. Иным образом обстоит дело с более теплолюбивыми комарами Aedes aegypti. Комфортная среда для этих насекомых включает в себя температуру около 29 °C.
Если А. gambiae размножаются в естественных водоемах, более распространенных в сельских районах, то А. aegypti отлично себя чувствуют в городах, где источники воды можно найти в любых емкостях, начиная от банок, ведер и кувшинов и заканчивая выброшенными автомобильными шинами.
Расширяющиеся городские районы также образуют «тепловые острова», которые на несколько градусов жарче, чем окружающие районы, покрытые растительностью, что также привлекательно для А. aegypti.
Аedes aegypti или желтолихорадочный комар опасен тем, что является переносчиком сразу нескольких потенциально смертельных заболеваний, включая лихорадку денге, чикунгунью, желтую лихорадку, вирус Зика и несколько других.
2019 год уже стал худшим в истории с точки зрения распространения лихорадки денге. По данным ВОЗ, в прошлом году с этой болезнью столкнулись некоторые страны, которых ранее она совершенно не затрагивала. До 1970 года только девять стран пережили тяжелые эпидемии денге, но сейчас это заболевание эндемично более чем в 100 странах Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.
По словам Мордехай, переход в сторону немалярийных комаров, вероятнее всего, ускорится с изменением климата. Потепление может увеличить количество малярийных комаров в относительно прохладных местах, таких как высокогорья.
Однако этот же фактор уменьшит их численность в теплых низинных зонах при одновременном увеличении численности комаров, переносящих лихорадку денге и другие болезни. При этом, отмечают исследователи, некоторые регионы получат двойной удар, столкнувшись с нашествием обоих типов комаров.
Лихорадка денге приводит к боли в суставах, появлению сыпи и увеличению лимфатических узлов. В тяжелых случаях болезнь приводит к низкому уровню тромбоцитов и «утечке» плазмы крови или синдрому шока денге, при котором кровяное давление падает до опасно низких значений.
Вирус Чикунгунья вызывает повышение температуры тела до 40°C, часто сопровождаясь болями в суставах, а также мышечной и головной болью. В большинстве случаев пациенты выздоравливают, однако боли могут продолжаться несколько месяцев или даже лет.
Протекание болезни, спровоцированной вирусом Зика, характеризуется сыпью, головной болью, опуханием суставов и лихорадкой. Специфичных лекарств против вируса Зика не существует, ведутся клинические испытания вакцины на основе ДНК.