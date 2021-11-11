Любителей секса на природе обвиняют в разрушении экосистемы Маспаломаса
Волнистые песчаные дюны Маспаломаса на испанском острове Гран-Канария привлекают сотни тысяч туристов ежегодно, но такая популярность вредит местной экосистеме, о чем исследователи рапортуют уже давно. Однако теперь ученые обратили внимание на особенности поведения туристов, многие из которых специально отправляются на пляжи острова для круизинга — поиска сексуального партнера в общественных местах.
Те, кто интересуется случайным сексом, обычно отправляются в прибрежные дюны в поисках уединения. По словам исследователей, влияние этих посетителей велико и продолжает расти. Ученые обнаружили, что около 5800 квадратных метров дюн полностью изменили люди, ищущие секса. Выброшенные окурки и презервативы стали серьезной проблемой для экосистемы, равно как и удаление растительности для создания площадок для секса.
Секс на пляже как обособленное занятие вряд ли нанесет вред окружающей среде. Проблема начинается, когда дюна привлекает сотни людей в день. Ученые обнаружили, что секс на природе особенно вреден для местных небх (nabkha). Под термином «небха» подразумевают отдельную, покрытую растениями кочку дюн. Люди проложили среди них множество тропинок, а также срезали ветви с деревьев и кустарников, чтобы создать полуприватное пространство.
Исследователи предупреждают, что, если тенденция не изменится, первыми исчезнут редкие растения, а это, в свою очередь, повредит животным. Например, ящерицам будет необходимо преодолевать все большие расстояния, чтобы перебежать с одного участка с растительностью на другой, что сделает их более уязвимыми для хищников. Вся экосистема начинает дробиться на изолированные острова, что в конечном итоге может дестабилизировать ее целиком.
Животные страдают и непосредственным образом. Так, гран-канарские гигантские ящерицы (Gallotia stehlini), поедающие медуз, могут погибнуть после проглатывания презервативов, выброшенных в дюнах.
Песчаные дюны находятся в особом природном заповеднике с высокой степенью защиты и считаются одной из самых знаковых экосистем Гран-Канарии, покрывая площадь около 400 гектаров.