«Люцифер» вызвал адскую жару в Европе: побит рекорд

В среду 11 августа власти Сицилии сообщили о рекордной температуре +48,8 °C. После того, как данные проверит Всемирная метеорологическая организация, это станет новым официальным рекордом в Европе. До этого дня пальму первенства удерживали Афины, где в 1977 году воздух прогрелся до +48 °C.
Небывало высокая температура была зафиксирована на станции в Сиракузах после того, как регион оказался во власти африканского антициклона «Люцифер». По прогнозам, он задержится в Италии минимум на две недели, продолжая движение на север через материковую часть Италии, что приведет к дальнейшему повышению температуры в Риме и других городах. Министерство здравоохранения Италии выпустило «красные» предупреждения о сильной жаре. Сейчас в зоне особой опасности – восемь крупных населенных пунктов, но к пятнице, как ожидается, их число увеличится до 15.
A dangerous heatwave spanning much of North Africa and into Southern Europe is unfolding right now. The focus of heat will shift west and north slightly in the coming days.— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 11, 2021
More records are inevitable. pic.twitter.com/lRTlyZd2f8
На этой неделе температура в Средиземном море была на 5-10 °C выше средних показателей. При этом жара привела к распространению лесных пожаров на юге страны. Только за 12 часов в среду итальянские пожарные приняли участие в более чем 300 операциях на Сицилии и Калабрии, сражаясь с огнем всю ночь.
#Tiriolo (CZ), le fiamme arrivano a ridosso del centro abitato. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro [#10agosto 16:30] pic.twitter.com/pwbWtWExnt— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 10, 2021
В другой части Италии ученые с тревогой наблюдают за стремительно тающим ледником из горного массива Монблан. Расположенный на высоте около 2700 метров ледник Планпинсьё нависает над одноименной деревушкой и уже находится в точке плавления. При худшем развитии событий на долину сойдет гигантский оползень.
#Italy #TheAlps— AFP Photo (@AFPphoto) August 11, 2021
The Planpincieux glacier on Italy's side of the Mont Blanc massif risks to collapse with the rising of temperatures
📷 @MBer12 #AFP pic.twitter.com/SfZXtyVlvD
Согласно последнему отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, погодные катаклизмы сейчас характерны для всех регионов мира, и людей ждут «невыразимые страдания».