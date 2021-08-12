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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Экология и климат

«Люцифер» вызвал адскую жару в Европе: побит рекорд

Анастасия Баринова
12 августа 2021
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Фото: Vigili del Fuoco/Twitter
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Фото: Scott Duncan/Twitter
В Италии зафиксировали температуру +48,8 °C.

В среду 11 августа власти Сицилии сообщили о рекордной температуре +48,8 °C. После того, как данные проверит Всемирная метеорологическая организация, это станет новым официальным рекордом в Европе. До этого дня пальму первенства удерживали Афины, где в 1977 году воздух прогрелся до +48 °C.

Небывало высокая температура была зафиксирована на станции в Сиракузах после того, как регион оказался во власти африканского антициклона «Люцифер». По прогнозам, он задержится в Италии минимум на две недели, продолжая движение на север через материковую часть Италии, что приведет к дальнейшему повышению температуры в Риме и других городах. Министерство здравоохранения Италии выпустило «красные» предупреждения о сильной жаре. Сейчас в зоне особой опасности – восемь крупных населенных пунктов, но к пятнице, как ожидается, их число увеличится до 15.

На этой неделе температура в Средиземном море была на 5-10 °C выше средних показателей. При этом жара привела к распространению лесных пожаров на юге страны. Только за 12 часов в среду итальянские пожарные приняли участие в более чем 300 операциях на Сицилии и Калабрии, сражаясь с огнем всю ночь.

В другой части Италии ученые с тревогой наблюдают за стремительно тающим ледником из горного массива Монблан. Расположенный на высоте около 2700 метров ледник Планпинсьё нависает над одноименной деревушкой и уже находится в точке плавления. При худшем развитии событий на долину сойдет гигантский оползень.

Согласно последнему отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, погодные катаклизмы сейчас характерны для всех регионов мира, и людей ждут «невыразимые страдания».

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