«Люцифер» вызвал адскую жару в Европе: побит рекорд

В среду 11 августа власти Сицилии сообщили о рекордной температуре +48,8 °C. После того, как данные проверит Всемирная метеорологическая организация, это станет новым официальным рекордом в Европе. До этого дня пальму первенства удерживали Афины, где в 1977 году воздух прогрелся до +48 °C.

Небывало высокая температура была зафиксирована на станции в Сиракузах после того, как регион оказался во власти африканского антициклона «Люцифер». По прогнозам, он задержится в Италии минимум на две недели, продолжая движение на север через материковую часть Италии, что приведет к дальнейшему повышению температуры в Риме и других городах. Министерство здравоохранения Италии выпустило «красные» предупреждения о сильной жаре. Сейчас в зоне особой опасности – восемь крупных населенных пунктов, но к пятнице, как ожидается, их число увеличится до 15.