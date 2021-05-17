Человечество сжимает атмосферу Земли

Стратосфера – это слой атмосферы, располагающийся на высоте от 6-20 до 50 км. Именно в стратосфере располагается озоносфера («озоновый слой»; на высоте от 15-20 до 55-60 км), который определяет верхний предел жизни в биосфере.

Человечеству удалось глобальными коллективными усилиями остановить разрушение озонового слоя, которое привело к образованию дыры над Антарктидой, однако наши выбросы парниковых газов за это время изменили всю стратосферу.

В своем исследовании физик атмосферы из Карлова университета в Праге Петр Писофт и его коллеги использовали спутниковые наблюдения с 1980-х годов в сочетании с климатическими моделями. Они определили, что именно распространение CO₂, а не ранее предполагавшееся истончение озонового слоя, вызывает сокращение стратосферы.

Ученые объясняют, что потепление тропосферы, вызванное парниковыми газами, заставляет ее расширяться и давить на стратосферу над собой. Вдобавок к этому прирост CO₂ в самой стратосфере вызывает охлаждение ее смеси газов и их сближение (противоположный эффект, который они оказывают на тропосферу), сужая весь слой.