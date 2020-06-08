Май 2020 года стал самым теплым в истории наблюдений

Средняя температура воздуха превысила средние майские показатели за период с 1981 по 2010 годы на 0,63 градуса. Этот показатель также на 0,05 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.

Температуры выше средних значений были зафиксированы на западе Аляски, в районе Анд (на границах Аргентины и Чили), на западе Северной Америки, в Восточной и Западной Антарктиде, в некоторых регионах Африки, на севере и юге Южной Америки, а также в Сибири, где местами температура превышала средний показатель на 10 градусов.