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Экология и климат

Май 2020 года стал самым теплым в истории наблюдений

Михаил Сысоев
08 июня 2020
На европейской территории России этого снова не заметили.

Средняя температура воздуха превысила средние майские показатели за период с 1981 по 2010 годы на 0,63 градуса. Этот показатель также на 0,05 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.

Температуры выше средних значений были зафиксированы на западе Аляски, в районе Анд (на границах Аргентины и Чили), на западе Северной Америки, в Восточной и Западной Антарктиде, в некоторых регионах Африки, на севере и юге Южной Америки, а также в Сибири, где местами температура превышала средний показатель на 10 градусов.

Вместе с этим температуры ниже среднего наблюдались в европейской части России и Европе, в центре и на востоке Канады, на востоке США, на юге Бразилии, а также в Южной Азии и в Австралии.

По оценкам службы по изменению климата «Коперник», 2020 год с вероятностью 98% войдет в пятерку самых жарких лет в истории наблюдений.

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