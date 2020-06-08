Май 2020 года стал самым теплым в истории наблюдений

Средняя температура воздуха превысила средние майские показатели за период с 1981 по 2010 годы на 0,63 градуса. Этот показатель также на 0,05 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.
Температуры выше средних значений были зафиксированы на западе Аляски, в районе Анд (на границах Аргентины и Чили), на западе Северной Америки, в Восточной и Западной Антарктиде, в некоторых регионах Африки, на севере и юге Южной Америки, а также в Сибири, где местами температура превышала средний показатель на 10 градусов.
📢May #temperature highlights from #Copernicus #C3S:— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) June 7, 2020
🌡️Globally, it was the warmest May in our record, at 0.63°C above average
🌡️Although May was colder than average in Europe, spring 2020 was overall 0.7°C warmer than the norm
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Вместе с этим температуры ниже среднего наблюдались в европейской части России и Европе, в центре и на востоке Канады, на востоке США, на юге Бразилии, а также в Южной Азии и в Австралии.
По оценкам службы по изменению климата «Коперник», 2020 год с вероятностью 98% войдет в пятерку самых жарких лет в истории наблюдений.
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