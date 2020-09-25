Масштабы загрязнения Арктики больше, чем предполагали ученые

Сибирь, тайга, крайний север. Для многих эти слова являются синонимами девственно чистой природы, краев, куда редко ступает нога человека. Так ли это на самом деле? Тайга, охватывающая широким поясом огромные территории Евразии и Северной Америки — самый большой наземный биом мира. Она вносит существенный вклад в стабилизацию климата на планете. Еще в конце прошлого века ученые обратили внимание на то, что, начиная с 1970-ых годов прошлого столетия, термический режим, от которого напрямую зависит продуктивность экосистем в северных лесах, оказывает все меньшее влияние на рост деревьев. Подобная картина наблюдалась для нескольких крупных регионов мира, расположенных за полярным кругом, включая такие сильно загрязненные районы, как окрестности крупных промышленных центров, например, Норильска. Явление получило название «проблема дивергенции», или «проблема расхождения». В самом общем виде вопрос, который встал перед учеными, можно сформулировать так: «Почему рост деревьев в северном полушарии становится все менее зависимым от температуры?».

Международный коллектив ученых, большая часть которого представлена исследователями Института леса им. В.Н. Сукачева в составе Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета, провел беспрецедентное исследование на севере Красноярского края, пытаясь разрешить проблему несоответствия хода температур и радиального прироста деревьев. Прежде всего, ученые зафиксировали масштабную смертность деревьев в районе самого крупного северного города на планете Норильска, пик которой приходится на 1960-1980-е гг.. Для этого же времени характерен резкий рост концентраций серы, меди и никеля в образцах древесины. Однако наиболее интересный результат связан не со смертностью деревьев, находящихся в непосредственной близости от выбросов промышленного гиганта. Снижение прироста деревьев в северных широтах наблюдается и на удаленных от Норильска участках.