МЧС предупредило о сильном ливне в Москве

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное оповещение: по прогнозам синоптиков, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 13:00 до конца суток 28 июня в отдельных районах столицы и области ожидаются сильные ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. За сутки должно выпасть до 70% месячной нормы осадков.

Сегодня столбик термометра поднимется до +31 °C и в городе, и в области. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Порывы шквалистого ветра будут достигать 23 м/с.