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Экология и климат

МЧС предупредило о сильном ливне в Москве

Анастасия Баринова
28 июня 2021
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Фото: miss_smirnoffa/Instagram
Порывы ветра будут достигать 23 м/с.

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное оповещение: по прогнозам синоптиков, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 13:00 до конца суток 28 июня в отдельных районах столицы и области ожидаются сильные ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. За сутки должно выпасть до 70% месячной нормы осадков.

Сегодня столбик термометра поднимется до +31 °C и в городе, и в области. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Порывы шквалистого ветра будут достигать 23 м/с.

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По шкале Бофорта такая сила ветра характеризуется как шторм: ветер начинает разрушать крыши зданий. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует при управлении транспортом снизить скорость движения, избегать опасных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не следует оставлять детей без присмотра и ни в коем случае не нужно укрываться под деревьями.

Аналогичное буйство стихии в 2017 году, с той же силой ветра, привело к большим разрушениям. Пострадали кровли 10 домов, 24 участка проезжей части оказалась затоплены, три пассажирских самолета получили повреждения от удара молнии. Было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, в больницы попало 10 человек.

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