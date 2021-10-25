Микропластик впервые обнаружен в крови сельскохозяйственных животных

По ее словам, у ученых уже есть свидетельства наличия микропластика в организмах сотен животных, однако у домашнего скота он обнаружен впервые. Исследовательница представила свои выводы на конференции по микропластикам в Амстердаме.

Считается, что микропластик в почве может попасть в посевы, поедаемые сельскохозяйственными животными. Предыдущие исследования показали, что эти частицы не могут расщепляться кишечником и часто попадают в навоз.

Ранее в этом году ученые впервые обнаружили пластик в мышцах морских черепах, подтвердив, что пластиковое загрязнение влияет на морскую жизнь на химическом уровне.