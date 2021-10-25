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Экология и климат

Микропластик впервые обнаружен в крови сельскохозяйственных животных

National Geographic Россия
25 октября 2021
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Фото: pixabay.com
Это вызывает беспокойство по поводу перемещения микропластика по пищевой цепочке к людям.

Группа ученых под руководством Хизер Лесли из Университета Врие в Амстердаме обнаружила микропластики в крови 12 коров и шести свиней, которые участвовали в исследовании.

«Мы обнаружили предварительные доказательства следовых количеств пластиковых частиц в кровотоке сельскохозяйственных животных. Дальнейшее изучение этого зарождающегося сигнала о воздействии пластикового загрязнения в пищевой цепочке отвечает интересам защиты здоровья животных и человека», — Хизер Лесли.

По ее словам, у ученых уже есть свидетельства наличия микропластика в организмах сотен животных, однако у домашнего скота он обнаружен впервые. Исследовательница представила свои выводы на конференции по микропластикам в Амстердаме.

Считается, что микропластик в почве может попасть в посевы, поедаемые сельскохозяйственными животными. Предыдущие исследования показали, что эти частицы не могут расщепляться кишечником и часто попадают в навоз.

Ранее в этом году ученые впервые обнаружили пластик в мышцах морских черепах, подтвердив, что пластиковое загрязнение влияет на морскую жизнь на химическом уровне.

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В выпущенном в 2019 году докладе Центра международного экологического права говорится, что пластик представляет риск для здоровья человека на каждом этапе своего жизненного цикла: опасные химические соединения образуются в процессе добычи и производства сырья, во время использования к пластику добавляют новые токсичные вещества, а когда пластик становится мусором, он загрязняет окружающую среду и нашу еду.

По оценкам ученых из Греческого центра морских исследований, ежегодно в море попадает 17 600 тонн пластика, из которых 84 процента вымывается на пляжи, а 16 процентов остается в толще воды или на морском дне.

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