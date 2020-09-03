Микроволокна синих джинсов обнаружили в воде на всей территории Канады

Также исследователи отследили, сколько микроволокон вымывается из пары джинсов во время средней стирки. Они обнаружили, что около 50 000 микроволокон отслаивались с поверхности джинсов каждый раз, когда их стирали.

«К сожалению, результаты не удивляют ученых-экологов — подобное даже ожидается», — говорит Кэролайн Гошот-Линдси из Университета Глазго в Великобритании. Тем не менее, она называет это важным исследованием, потому что в нем рассматриваются натуральные микроволокна, которые ранее не учитывались в исследованиях микропластика с упором на синтетические материалы.

Даймонд и ее коллеги не были уверены в влиянии джинсовых микроволокон на окружающую среду. «Хотя они не из пластика, они антропогенно модифицированы», — говорит Саманта Этей из Университета Торонто.

Джинсовая ткань впитывает химические вещества, а джинсы подвергаются химической обработке во время производства. «Какое влияние оказывает эта химическая модификация — вопрос, на который еще предстоит ответить», — говорит Ати. «Но их так много, что нам стоит обратить на это внимание».

Пока команда советует реже стирать джинсы. Одна джинсовая компания, продукция которой использовалась в исследовании, предлагает стирать один раз в месяц.

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