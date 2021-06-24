Минприроды разрешило строительство дороги через Волго-Ахтубинскую пойму. Это уникальный природный парк и биосферный резерват ЮНЕСКО

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разрешило строить дорогу через дубы Волго-Ахтубинской поймы. В пресс-службе администрации Волгоградской области отметили, что в министерстве одобрили внесение изменений в Постановление о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», которые устанавливают правила вырубки на этой территории. Теперь там возможно строить дорогу. Строительство новой трассы через пойму начнется уже во втором полугодии 2021 года.

В июле 2020 года стало известно, что разработчики проекта отказались от многолетней идеи сделать шестиполосную дорогу Краснослободск — Средняя Ахтуба. Вместо этого было решено проложить трассу сквозь реликтовые леса Волго-Ахтубинской поймы. Свое решение дорожники обосновали тем, что текущий проект предполагал снос части жилых поселков и переноса целого ряда инженерных коммуникаций.

Главным препятствием для строителей оставался природоохранный статус Волго-Ахтубинской поймы, делающий вырубку деревьев на этой территории невозможной. В декабре 2020 года Администрация Волгоградской области попросила Минприроды ослабить режим особой охраны территории в целях строительства мостового перехода через Волгу. Министерство ответило на это обращение отказом, однако предложило Администрации представить дополнительные обосновывающие материалы о возможности реализации проекта.

Вскоре стало ясно, что сворачивать проект никто и не собирался. Уже весной в пойме разместили тяжелую технику и начали бурение скважин. Теперь все формальные ограничения на ведение работ в пойме окончательно сняты.