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Экология и климат

Минприроды разрешило строительство дороги через Волго-Ахтубинскую пойму. Это уникальный природный парк и биосферный резерват ЮНЕСКО

National Geographic Россия
24 июня 2021
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Один из многочисленных ериков Волго-Ахтубинской поймы
Фото: Wikimedia Commons
Для строительства трассы вырубят не менее 15 тысяч деревьев, большинство из которых относятся к уникальным пойменным дубам.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разрешило строить дорогу через дубы Волго-Ахтубинской поймы. В пресс-службе администрации Волгоградской области отметили, что в министерстве одобрили внесение изменений в Постановление о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», которые устанавливают правила вырубки на этой территории. Теперь там возможно строить дорогу. Строительство новой трассы через пойму начнется уже во втором полугодии 2021 года.

В июле 2020 года стало известно, что разработчики проекта отказались от многолетней идеи сделать шестиполосную дорогу Краснослободск — Средняя Ахтуба. Вместо этого было решено проложить трассу сквозь реликтовые леса Волго-Ахтубинской поймы. Свое решение дорожники обосновали тем, что текущий проект предполагал снос части жилых поселков и переноса целого ряда инженерных коммуникаций.

Главным препятствием для строителей оставался природоохранный статус Волго-Ахтубинской поймы, делающий вырубку деревьев на этой территории невозможной. В декабре 2020 года Администрация Волгоградской области попросила Минприроды ослабить режим особой охраны территории в целях строительства мостового перехода через Волгу. Министерство ответило на это обращение отказом, однако предложило Администрации представить дополнительные обосновывающие материалы о возможности реализации проекта.

Вскоре стало ясно, что сворачивать проект никто и не собирался. Уже весной в пойме разместили тяжелую технику и начали бурение скважин. Теперь все формальные ограничения на ведение работ в пойме окончательно сняты.

Куштау
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«Принятое Минприроды решение позволило окончательно сформировать пакет документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство дороги. Напомним, что проект прошел согласования как на федеральном уровне, так и с общественностью: с местными жителями, в общественной палате РФ и региона. Важно, что принятый проект строительства уведет транспорт из населенных пунктов, а существующая трасса Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба останется для проезда местных жителей. Ведь первоначальная трассировка предполагала прохождение трассы через населенные пункты», — заявил заместитель председателя регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Роман Туренко.

В качестве компенсации разработчики проекта пообещали высадить 200 тысяч новых деревьев, в том числе 48 тысяч сеянцев дуба черешчатого, и ухаживать за ними в течение десяти лет после посадки.

Волго-Ахтубинская пойма — очень молодое постплейстоценовое образование, формировавшееся на протяжении 7-8 тысяч лет на месте глубокого эстуария. Для Волгоградской области Волго-Ахтубинская пойма выполняет роль регулятора состава атмосферного воздуха городов Волгограда и Волжского. По совокупности показателей экологические системы поймы отнесены к первой категории международной значимости.

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Природный парк был создан в 2000 году на территории северной части Волго-Ахтубинской поймы с целью сохранения уникального природного ландшафта. В 2011 году пойма стала первым объектом на территории России, включенным в реестр биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Вокруг поймы начинается зона сухой степи, и дубовых лесов нет на несколько сотен километров вокруг. «Это также важно и для животных, которые фактически только там и обитают. Их и так не очень много, так как очень сухо и мало растительности», — объяснил руководитель программ по особо охраняемым территориям Greenpeace Михаил Крейндлин.

По его словам, вырубка дубов и строительство трассы нанесет непоправимый вред экосистеме поймы. Кроме того, прямо вдоль планируемой трассы пролегают места обитания редких и исчезающих видов животных и растений, в том числе орлана-белохвоста, который занесен в Красную книгу России.

От редакции «National Geographic Россия»: мы собираемся сделать отдельный фото- и видеоматериал про Волго-Ахтубинскую пойму. Если вы живёте в Волгоградской области, снимаете или уже снимали красоты этих мест с земли или дрона, вы можете поделиться с нами своими работами.

Пишите на почту Андрею Паламарчуку, главному редактору «National Geographic Россия» (a.palamarchuk@yasno.media), с темой письма «NGпойма» или публикуйте свои работы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram с хэштегом #NGпойма.

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