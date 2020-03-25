Мир без мусора: возможна ли циклическая экономика

«Нужен большой опыт, чтобы понимать, где можно продать ту или иную вещь и где она может повторно использоваться», – объясняет мне Бур. Через окно за его спиной я видел, как женщины выверенными движениями брали с транспортера одежду, быстро осматривали ее и, развернувшись, бросали в один из шести десятков мешков. По словам Бура, через руки каждой сортировщицы в день проходит почти три тонны. У них должен быть нюх на вещи, особенно на лучшие – те, что составляют всего 5–10 процентов от общего количества и при этом приносят Буру большую часть его прибыли. В России и Восточной Европе цена на высококачественную одежду, например на женское нижнее белье, может достигать пяти евро за килограмм. Большинство вещей попроще отправляется в Африку, где их продают всего по 50 центов за килограмм.

В какой-то момент Бур окинул оценивающим взглядом мой серый спортивный пиджак. «Ваш пиджак мы не смогли бы продать нигде, – жизнерадостно прокомментировал он. – Ни один человек в мире не купил бы его». Ему, заметил Бур, даже пришлось бы заплатить кому-то, чтобы избавиться от этой немодной вещи.

И при этом люди покупают ношеное нижнее белье? Его слова меня, признаюсь, задели.

«Но ведь это чистое белье», – возразил Бур.

Одежды поступает много. 75 процентов поставок идет из Германии, где в дело включились городские администрации. Буру не хватает квалифицированных рабочих.

Но главная причина беспокойства в другом. Сегодня удается перепродать 60 процентов вещей. Если одежда продолжает выполнять свою задачу, если ее снова носят, это лучше для планеты – не нужно восполнять материалы и энергию, потраченные на их создание, – и лучше для Бура.

Оставшиеся 40 процентов перерабатываются в салфетки и тряпки для уборки или измельчаются, чтобы стать утеплителем либо наполнителем для матрасов. Какая-то часть сжигается. Доля перерабатываемой одежды растет за счет дешевых, сильно изношенных вещей. Для Бура почти все они – потеря денег. По его словам, быстрая мода может привести его бизнес к краху.

Впрочем, есть одна разновидность переработки, которая приносит ему пусть и скромную, но прибыль. На протяжении нескольких десятилетий Бур отправляет шерстяные свитеры и другие вязаные вещи на предприятия в итальянском городе Прато, где шерсть механическим способом разделяется на волокна, которые могут снова пойти в дело. Хлопковая ткань и полиэстер в переработку не годятся: волокна слишком короткие. Ученые ищут технологии химической переработки таких волокон. По мнению Бура, чтобы стимулировать эти разработки, Евросоюз должен ввести требование: новая одежда должна состоять, скажем, на 20 процентов из переработанного волокна.

«Через 10 лет такое требование введут, – уверен Бур. – Обязаны ввести».

Эллен Макартур с воодушевлением рассказала мне о другой бизнес-модели, которая поможет внедрить принципы циклической экономики во многие отрасли. Она основана на простой идее: лучше взять в аренду или напрокат, чем купить. На долю онлайн-сервисов

проката одежды пока приходится менее 0,1 процента мирового рынка модной индустрии, но эти компании быстро развиваются.

В принципе аренда или прокат с точки зрения защиты окружающей среды – хороший вариант: если множество людей совместно пользуются какой-то вещью, тогда, возможно, в целом будет нужно меньше одежды. Но не все так просто: люди могут брать напрокат люксовые вещи вдобавок к уже имеющемуся гардеробу. И при этом несомненно то, что аренда приведет к повышению затрат на упаковку, транспортировку и химчистку. Журналистка Элизабет Клайн, автор двух книг о быстрой моде, попыталась разобраться в плюсах и минусах такой стратегии. И пришла к заключению: «Самый экологичный способ одеваться – это носить то, что уже есть у вас в шкафу».