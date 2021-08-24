«Мир, которого удалось избежать». Что бы произошло с планетой, если бы мы проигнорировали озоновую дыру
Озоновый слой – важная для всего человечества часть атмосферы Земли, поглощающая большую часть ультрафиолетового излучения Солнца. В конце 1970-х годов исследователи выяснили, что соединения, называемые хлорфторуглеродами (ХФУ), разрушают этот защитный слой, а в 1985 году ученые обнаружили большую озоновую дыру над Антарктидой.
Вскоре после этого 197 стран ООН подписали Монреальский протокол, запрещающий использование ХФУ. На основании этого международного договора страны на протяжении 32 лет обновляли перечень запрещенных к использованию озоноразрушающих химических веществ. Благодаря этим усилиям озоновый слой постепенно восстанавливается.
В новом исследовании ученые из Университета Эксетера показали, какой могла бы быть Земля, если бы человечество не предприняло мер по борьбе с разрушением озонового слоя. Авторы работы утверждают, что без глобального запрета ХФУ мы уже сегодня столкнулись бы с реальностью «выжженной земли».
Исследование показало, что без контроля за ХФУ мир столкнулся бы с повышением глобальной температуры воздуха еще на 2,5 °C к концу этого столетия. Авторы работы пришли к выводу, что запрет ХФУ защитил климат сразу двумя способами – ограничив парниковый эффект, и защитив растения от разрушительного увеличения ультрафиолетового излучения.
Исследовательская группа разработала новую структуру моделирования, объединив данные об истощении озонового слоя, повреждении растений повышенным УФ-излучением, углеродном цикле и изменении климата. Ученые рассчитали, что без запрета ХФУ озоновый слой уже практически разрушился бы к 2040-м годам, а к 2050 году воздействие ультрафиолета в регионах средних широт было бы сильнее, чем сейчас в тропиках.
Это усиленное ультрафиолетовое излучение усугубило бы проблемы со здоровьем как у людей, так и у животных, а также повредило бы растениям. По оценкам команды, растительность и почва смогли бы удержать на 580 миллиардов тонн углерода меньше углерода, чем при нынешних условиях, в результате чего в атмосфере осталось бы на 40-50 процентов больше углекислого газа – от 165 до 215 частей на миллион (ppm). Это, в свою очередь, привело бы к потеплению на 0,8 °C из-за парникового эффекта.
Однако на этом все не закончилось бы. ХФУ сами по себе являются парниковыми газами, и их большее количество в атмосфере напрямую повысило бы температуру на целых 1,7 °C. Это привело бы к общему потеплению по этому сценарию до колоссальных 2,5 °C.
«Мир, в котором количество этих химических веществ увеличивалось бы, продолжая разрушать наш защитный озоновый слой, был бы катастрофическим для здоровья человека, а также для растительности. Повышенное УФ-излучение значительно снизило бы способность растений поглощать углерод из атмосферы, что означало бы более высокий уровень CO2 и более масштабное влияние глобального потепления», – заключают исследователи.
В 2019 году ООН официально заявила, что Монреальский протокол, заключенный в далеком 1987 году, чтобы сократить выброс озоноразрушающих фреонов в воздух, привел к по-настоящему значимым результатам.