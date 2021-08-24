«Мир, которого удалось избежать». Что бы произошло с планетой, если бы мы проигнорировали озоновую дыру

Озоновый слой – важная для всего человечества часть атмосферы Земли, поглощающая большую часть ультрафиолетового излучения Солнца. В конце 1970-х годов исследователи выяснили, что соединения, называемые хлорфторуглеродами (ХФУ), разрушают этот защитный слой, а в 1985 году ученые обнаружили большую озоновую дыру над Антарктидой.

Вскоре после этого 197 стран ООН подписали Монреальский протокол, запрещающий использование ХФУ. На основании этого международного договора страны на протяжении 32 лет обновляли перечень запрещенных к использованию озоноразрушающих химических веществ. Благодаря этим усилиям озоновый слой постепенно восстанавливается.

В новом исследовании ученые из Университета Эксетера показали, какой могла бы быть Земля, если бы человечество не предприняло мер по борьбе с разрушением озонового слоя. Авторы работы утверждают, что без глобального запрета ХФУ мы уже сегодня столкнулись бы с реальностью «выжженной земли».