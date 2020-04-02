Мировой океан можно восстановить за 30 лет: новое исследование
Международная группа исследователей из десяти стран и 16 университетов представила «инструкцию» по восстановлению мирового океана. Ученые утверждают, что морскую экосистему на планете можно спасти к 2050 году, но для этого потребуются значительные усилия по восстановлению.
Исследователи отмечают, что в задачи, которые предстоит решить в ближайшее время, входят защита видов, восстановление мест обитания, уменьшение загрязнения и смягчение последствий изменения климата путем сокращения глобальных выбросов парниковых газов (первостепенным для этого они считают достижение целей Парижского соглашения по климату). Они также предупреждают, что успех зависит от поддержки мировых правительств и значительных финансовых ресурсов.
По оценкам ученых, меры по восстановлению морской жизни будут обходиться в 10-20 миллиардов долларов ежегодно, однако ожидается, что в долгосрочной перспективе каждый вложенный доллар окупится в 10 раз.
Исследователи приводят впечатляющий пример восстановления популяции горбатых китов (Megaptera novaeangliae), которые находились на грани полного исчезновения еще в 1960-х годах. Однако меры, предпринятые по их сохранению, привели к увеличению популяции с нескольких сотен до 25 000 особей по состоянию на 2015 год. Аналогичные успехи были достигнуты в деле сохранения и увеличения популяций морских слонов (Mirounga) и зеленых черепах (Chelonia mydas).
Разные исследования темпов восстановления морских экосистем свидетельствуют о том, что к 2050 году можно будет добиться существенного восстановления численности, структуры и функционирования морской флоры и фауны, если смягчить основные нагрузки на экосистему, включая влияние изменения климата.
Исследователи выделили девять «компонентов», необходимых для восстановления морских экосистем — соленые марши, мангровые заросли, морские травы, коралловые рифы, водоросли, устричные рифы, рыбные промыслы, мегафауна и глубокое море (глубокий слой океана). Они также наметили шесть «мер по восстановлению» для защиты этих девяти компонентов — разумное потребление ресурсов, которые дают моря и океаны, защита различных видов флоры и фауны, восстановление их мест обитания, сокращение загрязнения и смягчение последствий изменения климата.
В исследовании отмечается, что рыболовство во всем мире постепенно становится все более экологичным, также практически остановлено уничтожение мангровых лесов и соленых маршей (низменных полос морского берега, затопляемых во время приливов), которые имеют способность быстро впитывать углекислый газ и укреплять береговую линию, предупреждая повышение уровня моря. Ученые подчеркивают, что параллельно придется бороться и с последствиями климатического кризиса, который способствует подкислению вод, потере кислорода и разрушению коралловых рифов.