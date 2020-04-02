Мировой океан можно восстановить за 30 лет: новое исследование

Международная группа исследователей из десяти стран и 16 университетов представила «инструкцию» по восстановлению мирового океана. Ученые утверждают, что морскую экосистему на планете можно спасти к 2050 году, но для этого потребуются значительные усилия по восстановлению.

Исследователи отмечают, что в задачи, которые предстоит решить в ближайшее время, входят защита видов, восстановление мест обитания, уменьшение загрязнения и смягчение последствий изменения климата путем сокращения глобальных выбросов парниковых газов (первостепенным для этого они считают достижение целей Парижского соглашения по климату). Они также предупреждают, что успех зависит от поддержки мировых правительств и значительных финансовых ресурсов.

По оценкам ученых, меры по восстановлению морской жизни будут обходиться в 10-20 миллиардов долларов ежегодно, однако ожидается, что в долгосрочной перспективе каждый вложенный доллар окупится в 10 раз.