Море Лаптевых впервые в истории наблюдений не замерзло в октябре
В 2020 году лед в море Лаптевых, которое омывает побережье северо-западной Сибири, начал таять раньше обычного, а в конце октября впервые в истории наблюдений на поверхности так и не появилось ледового покрова.
Климатологи объясняют, что запоздалое ежегодное замерзание моря Лаптевых вызвано затяжным периодом тепла на севере России и вторжением теплых атлантических вод. Сейчас температура моря все еще выше нуля — она поднялась более чем на пять градусов по сравнению со средними значениями.
По словам климатолога Закари Лабе, изменения, наблюдаемые в море, «соответствуют ожидаемым последствиям изменения климата, вызванного деятельностью человека».
Nothing even comes close to 2020 in our records for sea ice along the Siberian #Arctic...— Zack Labe (@ZLabe) October 21, 2020
[*Note that the basin is geographically constrained (same maximum sea ice cover = flat line)] pic.twitter.com/gFelUw3xSq
Лед, образующийся в море Лаптевых, затем дрейфует на запад, перенося питательные вещества через Арктику, а весной распадается в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном. Учитывая произошедшее в этом году, образовавшийся лед будет тоньше и с большой вероятностью растает до того, как достигнет пролива Фрама.
Это скажется на количестве питательных веществ для арктического планктона, у которого будет снижена способность поглощать углекислый газ из атмосферы. Более открытое море также означает большую турбулентность в верхнем слое Северного Ледовитого океана, который забирает больше теплой воды из глубин.
Доктор Стефан Хендрикс, специалист по физике морского льда из Института Альфреда Вегенера, заявил, что тенденции развития морского льда мрачны, но не удивительны. «Это больше расстраивает, чем шокирует. Это прогнозировалось в течение длительного времени, но лица, принимающие решения, не отреагировали должным образом», — отмечает Хендрикс.
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