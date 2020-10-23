Море Лаптевых впервые в истории наблюдений не замерзло в октябре

Лед, образующийся в море Лаптевых, затем дрейфует на запад, перенося питательные вещества через Арктику, а весной распадается в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном. Учитывая произошедшее в этом году, образовавшийся лед будет тоньше и с большой вероятностью растает до того, как достигнет пролива Фрама.

Это скажется на количестве питательных веществ для арктического планктона, у которого будет снижена способность поглощать углекислый газ из атмосферы. Более открытое море также означает большую турбулентность в верхнем слое Северного Ледовитого океана, который забирает больше теплой воды из глубин.

Доктор Стефан Хендрикс, специалист по физике морского льда из Института Альфреда Вегенера, заявил, что тенденции развития морского льда мрачны, но не удивительны. «Это больше расстраивает, чем шокирует. Это прогнозировалось в течение длительного времени, но лица, принимающие решения, не отреагировали должным образом», — отмечает Хендрикс.

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