Мощное наводнение в Крыму: фото и видео

7 июня в Восточном Крыму выпало около 17 миллиметров осадков, что соответствует почти половине месячной нормы. Среди залитых объектов оказалась трасса «Таврида» — будущая основная транспортная артерия полуострова, строительство которой еще не завершено.

В ночь на четверг на восток полуострова снова обрушился крупнейший ливень. С его учетом за последние сутки здесь выпало полторы — две месячные нормы осадков. Река Мелек-Чесме, протекающая по территории Керчи, вышла из берегов. Центр города оказался во власти воды, которая местами достигает окон первых этажей.