Мощное наводнение в Крыму: фото и видео

В Крыму с конца мая идут дожди. Уже тогда в Симферополе затопило частные дома и приусадебные участки, торговые центры, больницу, новый терминал аэропорта «Симферополь» и другие места.
7 июня в Восточном Крыму выпало около 17 миллиметров осадков, что соответствует почти половине месячной нормы. Среди залитых объектов оказалась трасса «Таврида» — будущая основная транспортная артерия полуострова, строительство которой еще не завершено.
В ночь на четверг на восток полуострова снова обрушился крупнейший ливень. С его учетом за последние сутки здесь выпало полторы — две месячные нормы осадков. Река Мелек-Чесме, протекающая по территории Керчи, вышла из берегов. Центр города оказался во власти воды, которая местами достигает окон первых этажей.
В ряде районов приостановлено электроснабжение: экстренные службы обследуют подстанции. В зоне стихийного бедствия — городская больница и еще более 200 зданий.
Проводится спасательная операция; развернут пункт временного размещения, куда людей доставляют на лодках и другой технике.
Помимо Керчи, особенно сильно пострадал Ленинский район полуострова. Такое же буйство стихии днем ранее произошло в другой части региона, Феодосии.
Метеорологи прогнозируют, что сегодня к обильным осадкам и возможным наводнениям следует приготовиться Новороссийску и Анапе.