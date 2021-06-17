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Экология и климат

Мощное наводнение в Крыму: фото и видео

Анастасия Баринова
17 июня 2021
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Фото: 8alkalina8/Instagram
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Фото: gorod_kerch/Instagram
Керчь оказалась залита водой.

В Крыму с конца мая идут дожди. Уже тогда в Симферополе затопило частные дома и приусадебные участки, торговые центры, больницу, новый терминал аэропорта «Симферополь» и другие места.

7 июня в Восточном Крыму выпало около 17 миллиметров осадков, что соответствует почти половине месячной нормы. Среди залитых объектов оказалась трасса «Таврида» — будущая основная транспортная артерия полуострова, строительство которой еще не завершено.

В ночь на четверг на восток полуострова снова обрушился крупнейший ливень. С его учетом за последние сутки здесь выпало полторы — две месячные нормы осадков. Река Мелек-Чесме, протекающая по территории Керчи, вышла из берегов. Центр города оказался во власти воды, которая местами достигает окон первых этажей.

В ряде районов приостановлено электроснабжение: экстренные службы обследуют подстанции. В зоне стихийного бедствия — городская больница и еще более 200 зданий.

Проводится спасательная операция; развернут пункт временного размещения, куда людей доставляют на лодках и другой технике.

Помимо Керчи, особенно сильно пострадал Ленинский район полуострова. Такое же буйство стихии днем ранее произошло в другой части региона, Феодосии.

Метеорологи прогнозируют, что сегодня к обильным осадкам и возможным наводнениям следует приготовиться Новороссийску и Анапе.

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