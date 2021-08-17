Мощные ливни на Кубани: годовая норма осадков выпала за несколько часов

14 и 15 августа Черноморское побережье оказалось в эпицентре циклона, который принес мощную бурю и проливные дожди. В Анапе и окрестностях ветер с порывами до 25 м/с гнул деревья, около 5 тысяч человек остались без энергоснабжения на несколько дней, а улицы превратились в реки. В районе станицы Гастогаевской люди рыбачили прямо на полях: сюда из прудов вынесло карпов, щук, карасей и толстолобиков.
Кроме того, из-за ливня с грозой и шквалистым ветром произошло подтопление низменных участков в Новороссийске, Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. Рекордно сильные дожди обрушились на побережье за считанные часы. В Анапе выпало 271 мм осадков или 5,5 месячной нормы, в Темрюке – 556 мм осадков или 11,5 месячной нормы.
Анапа .Джемете pic.twitter.com/JTztYOIgbs— Громов Сергей (@sohi1962) August 16, 2021
Из Славянского района поступило 468 заявок о подтоплениях приусадебных участков и домов, из Новороссийска – 215, из Анапы – 222. Наиболее пострадавшим стал Темрюкский район: 1952 заявки. Здесь на помощь спасателям пришли местные аграрии, предоставившие для откачки воды мощный гидравлический насос, который обычно используется для полива сельхозугодий.
Темрюк сегодня... 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/4onM6LYCxI— Игорь Находка (@Naxodka2020a) August 14, 2021
В Геленджике выпало 70 мм осадков. Была подтоплена пешеходная набережная, хотя сейчас вода уже ушла. В регионе работает более 90 комиссий по оценке ущерба в зоне подтоплений.
Сейчас погода в Краснодарском крае налаживается, но подтопленными еще остаются 758 частных домовладений, около двух тысяч придомовых территорий и 15 подвалов в многоквартирных домах. В пунктах временного размещения находится 1218 человек, в том числе почти 500 детей. Ситуацию контролирует краевой оперативный штаб и лично губернатор региона Вениамин Кондратьев.