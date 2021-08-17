Мощные ливни на Кубани: годовая норма осадков выпала за несколько часов

В Геленджике выпало 70 мм осадков. Была подтоплена пешеходная набережная, хотя сейчас вода уже ушла. В регионе работает более 90 комиссий по оценке ущерба в зоне подтоплений.

Сейчас погода в Краснодарском крае налаживается, но подтопленными еще остаются 758 частных домовладений, около двух тысяч придомовых территорий и 15 подвалов в многоквартирных домах. В пунктах временного размещения находится 1218 человек, в том числе почти 500 детей. Ситуацию контролирует краевой оперативный штаб и лично губернатор региона Вениамин Кондратьев.