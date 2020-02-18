Московская погода бьет новые рекорды

В центр Европейской части России продолжает поступать поток атлантического тепла, и эта волна, связанная с циклоном, обновляет абсолютные максимумы температуры. 18 февраля в 11:00 на метеостанции ВДНХ зафиксирован показатель +5,2 °C. Прежний рекорд принадлежит 2002 году, когда 18 февраля было +4,7 °C.

По прогнозам Гидрометцентра, 19 февраля будет так же тепло, а ночью температура опустится до +3 °C. Ожидаются небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В четверг — преимущественно без осадков. Ночью в Москве 0…+2 °C, по области -3…+2 °C, днем +4…+6 °C и +1…+6 °C соответственно.