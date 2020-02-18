Московская погода бьет новые рекорды
В центр Европейской части России продолжает поступать поток атлантического тепла, и эта волна, связанная с циклоном, обновляет абсолютные максимумы температуры. 18 февраля в 11:00 на метеостанции ВДНХ зафиксирован показатель +5,2 °C. Прежний рекорд принадлежит 2002 году, когда 18 февраля было +4,7 °C.
По прогнозам Гидрометцентра, 19 февраля будет так же тепло, а ночью температура опустится до +3 °C. Ожидаются небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 15 м/с.
В четверг — преимущественно без осадков. Ночью в Москве 0…+2 °C, по области -3…+2 °C, днем +4…+6 °C и +1…+6 °C соответственно.
К концу недели станет немного прохладнее — ночные температуры опустятся ниже нуля, но все равно показания термометров будут существенно превышать климатическую норму, а также значительно опережать прогнозы. В январе, говоря о долгосрочной перспективе, синоптики предполагали, что в конце второй декады февраля ночные температуры будут около -14…-19 °С, дневные — -5…-10 °С.
Самая холодная зима в Москве за последние 100 лет была в 1940 году: столбики термометров опускались до -40 °C; лютые морозы длились 3 месяца. А вот зима 2019/2020 практически вся стала аномально теплой.