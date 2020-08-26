Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом

В 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 миллионов тонн загрязняющих веществ, говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, выдержки из которого приводит РБК.

На одного жителя России пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год — эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 т в зависимости от региона, утверждают эксперты.

Около трех четвертей всех выбросов генерируют предприятия, одну четверть отравляющих воздух веществ производят автомобили. Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия (3,7 млн т выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий).