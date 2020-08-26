Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом
В 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 миллионов тонн загрязняющих веществ, говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, выдержки из которого приводит РБК.
На одного жителя России пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год — эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 т в зависимости от региона, утверждают эксперты.
Около трех четвертей всех выбросов генерируют предприятия, одну четверть отравляющих воздух веществ производят автомобили. Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия (3,7 млн т выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий).
По показателям выбросов в атмосферу лидирует Красноярский край. Следом идут Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В первую десятку также входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край. Москва и Подмосковье, входившие в топ-10 в 2019 году, покинули десятку.
В регионах с наиболее загрязненным воздухом располагаются крупнейшие промышленные предприятия. Так, в Красноярском крае находятся заводы «Норникеля» и UC Rusal, на Кемеровскую область приходится основная доля всей угледобычи в России (здесь добывают уголь СУЭК, «Мечел», Evraz и «Сибантрацит»), а в ХМАО работают нефтехимические предприятия «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа и «Роснефти».
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