Москву накрыл то ли густой туман, то ли смог. Что об этом известно

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что явление, наблюдаемое сейчас в Москве, называется «радиационный туман». Но никакого отношения к радиоактивности он не имеет.

«Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации. Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается.

Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», — заявил Вильфанд.

Как сообщают «Вести», специалисты столичного департамента природопользования и окружающей среды проанализировали показатели датчиков на предмет концентрации контролируемых загрязняющих веществ в столичном воздухе и выяснили, что они находятся ниже предельно допустимых значений.