Москву накрыл то ли густой туман, то ли смог. Что об этом известно

Вечером в понедельник Москву окутал туман, который еще сильнее сгустился к утру вторника. Из-за погодных условий столичные аэропорты отменили и задержали десятки рейсов, а жители многих районов пожаловались в соцсетях на неприятный запах.
Как отмечает «Гисметео», средняя дальность видимости не превышает 100 метров. Местами сильному туману сопутствует слабая морось.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что явление, наблюдаемое сейчас в Москве, называется «радиационный туман». Но никакого отношения к радиоактивности он не имеет.
«Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации. Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается.
Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», — заявил Вильфанд.
Как сообщают «Вести», специалисты столичного департамента природопользования и окружающей среды проанализировали показатели датчиков на предмет концентрации контролируемых загрязняющих веществ в столичном воздухе и выяснили, что они находятся ниже предельно допустимых значений.
Тем не менее, представители экстренных служб признали, что содержание оксидов углерода в воздухе в Москве превышает норму. Они связали это со сжиганием мусора в Подмосковье. По их данным, за минувшие сутки в области зарегистрировано почти 30 термических точек — в основном, горит мусор, порубочные остатки в лесах (пни, стволы и корни, оставшиеся после вырубки деревьев) и сухая трава. Это отразилось и на обстановке в Москве.
Телеграм-канал breathe.moscow сообщил о превышении рекомендуемых ВОЗ предельно допустимых концентраций для мелкодисперсных частиц PM2.5 и PM10.
Сооснователь просветительского сообщества «Дыши: Москва», экоактивист Василий Хорошилов рассказал «Афише», что происходящее в столице нужно называть смогом.
«В городе сложились неблагоприятные метеоусловия. Земля резко остыла до нуля, а на высоте километра воздух остался теплым, до +11 °C, хотя обычно бывает наоборот — чем выше, тем холоднее. Это атмосферное явление называется температурной инверсией, сейчас оно вызвано особенностями погодных условий и отсутствием ветра. Такое периодически случается, но сейчас выражено очень ярко. В связи с этим вся грязь, которую мы испускаем заводами, автомобилями, сжиганием мусора и даже сигаретами, не поднимается наверх, а становится тяжелой, влажной и висит у земли — это называется смогом», — сказал Хорошилов.
Эксперт посоветовал не выходить без необходимости на улицу, чтобы не дышать таким воздухом, использовать респираторы с классом защиты FFP2 или FFP3, если такая необходимость все же возникла. Также Хорошилов посоветовал снизить физическую активность в данных условиях.
По прогнозам специалистов столичного департамента природопользования и окружающей среды, в среду, 3 ноября метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосферу.