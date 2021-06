Мраморное море стало «морем слизи»: фото и видео

Причиной экологического кризиса стала деятельность человека.

Власти Турции изучают варианты по спасению Мраморного моря от слизи, образовавшейся в акватории южнее Стамбула. Густое вещество представляет собой белки, углеводы и жиры, выделенные фитопланктоном. Обильная деятельность микроорганизмов вызвана ростом температуры Мирового океана в сочетании со сточными водами, насыщенными азотом и фосфатами.

A thick, slimy mass of "sea snot," caused by climate change and industrial pollution, has bloomed in Turkey's Marmara Sea #WorldOceanDay pic.twitter.com/Gciu8WZJct — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 8, 2021

Впервые это явление в Мировом океане было зафиксировано в 1729 году. С 2009 года оно стало регулярным в Средиземном море; в Мексиканском заливе слизь появилась в 2010 году после взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon.

В Турции ситуация наблюдается на протяжении нескольких месяцев. Гелеобразная «пленка» не токсична, но в ней накапливаются вирусы и бактерии, в том числе кишечная палочка. Кроме того, она лишает воду кислорода, чем наносит вред кораллам и другим морским обитателям. Под угрозой и рыболовецкая отрасль.

Eskihisar: Marmara's mucilage/ sea snot problem continues. Government finally acknowledges the problem, makes vague promises but no sign of any action. pic.twitter.com/8bm6MQdYEv — Yörük Işık (@YorukIsik) June 7, 2021

Экологи давно обращают внимание на то, что Стамбул, крупнейший город Турции с населением около 16 миллионов человек, а также пять соседних провинций с их промышленными центрами, сливают свои сточные воды в море. Теперь это привело к закономерному результату.

This thick, slimy substance, called 'sea snot,' is threatening the marine life and fishing industry in Turkey's Marmara Sea. pic.twitter.com/FgtDGxTCpU — DW News (@dwnews) June 8, 2021

Признав проблему, турецкие власти приступили к разработке трехлетнего плана, в результате которого уровень азота, поступающего в море, снизится на 40%.

Müsilaj kabusu devam ediyor! İncelemeler dehşete düşürdü



İÜ Su Bilimleri Fakültesi’nden uzman ekip, Marmara’ya açıldı. Bilim insanları denizde çözünmüş oksijenin bitmek üzere olduğunu tespit etti ve atık suların Marmara’ya derin deşarjının hemen sona erdirilmesi çağrısı yaptı.+ pic.twitter.com/t5ANBlUK34 — Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) June 7, 2021