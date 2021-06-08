Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Экология и климат

Мраморное море стало «морем слизи»: фото и видео

Анастасия Баринова
08 июня 2021
snot5.jpg
Фото: Yörük Işık/Twitter
Причиной экологического кризиса стала деятельность человека.

Власти Турции изучают варианты по спасению Мраморного моря от слизи, образовавшейся в акватории южнее Стамбула. Густое вещество представляет собой белки, углеводы и жиры, выделенные фитопланктоном. Обильная деятельность микроорганизмов вызвана ростом температуры Мирового океана в сочетании со сточными водами, насыщенными азотом и фосфатами.

Впервые это явление в Мировом океане было зафиксировано в 1729 году. С 2009 года оно стало регулярным в Средиземном море; в Мексиканском заливе слизь появилась в 2010 году после взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon.

/upload/iblock/28f/28f6b8e5bd4c71d1ba9a954107da4783.jpg
Читайте такжеРазлитая в океане нефть нравится планктону

В Турции ситуация наблюдается на протяжении нескольких месяцев. Гелеобразная «пленка» не токсична, но в ней накапливаются вирусы и бактерии, в том числе кишечная палочка. Кроме того, она лишает воду кислорода, чем наносит вред кораллам и другим морским обитателям. Под угрозой и рыболовецкая отрасль. 

Экологи давно обращают внимание на то, что Стамбул, крупнейший город Турции с населением около 16 миллионов человек, а также пять соседних провинций с их промышленными центрами, сливают свои сточные воды в море. Теперь это привело к закономерному результату. 

Признав проблему, турецкие власти приступили к разработке трехлетнего плана, в результате которого уровень азота, поступающего в море, снизится на 40%.

Посмотрите на странных морских червей, выброшенных на калифорнийский пляж.

рекомендации
Лев

Какие привычки достались кошкам от диких предков?

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Восклицательный знак

5 полезных продуктов и девайсов для вашего лета