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«Дикая природа России»
Экология и климат

Мы запускаем эко-голосование #ЯБерегуПланету

National Geographic Россия
09 июня 2021
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Журнал «National Geographic Россия» запустил онлайн-голосование #ЯБерегуПланету. Поможете выбрать самые классные эко-инициативы и проекты?

 #ЯБерегуПланету – это экологическое онлайн-голосование, которое проводится журналом «National Geographic Россия» второй год подряд. Основная цель проекта – рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.

Голосование разбито на 13 номинаций, среди которых есть две специальные номинации от партнеров проекта. Пользователи могут как отдать свой голос за предложенных номинантов, так и подать собственную заявку.

Номинации #ЯБерегуПланету 2021:

  • Экоблогер и экоблогер lite – блогеры, популяризирующие экологичный образ жизни в своих социальных сетях.
  • Своими руками – люди, которые своими руками создают экологичные альтернативы одноразовым вещам.
  • Реальное действие – люди, которые самостоятельно организовали общественно полезное дело в поддержку экологии.
  • Экодвижение – движение, предлагающее полезную экологическую инициативу.
  • Экоподсказка – специализированные экосправочные проекты, содержащие информацию о том, куда сдавать вторсырье, где ближайший вегетарианский магазин, куда отдать одежду и многое другое.
  • Объединение – сообщества, рассказывающие о новых экотрендах и формирующие экопривычки.
  • Индустрия – российское производство продукции из переработанных материалов.
  • Подиум – российская одежда из этичных и экологичных материалов и тканей.
  • Экобыт – магазины, которые производят экоаксессуары.
  • Юный эколог – экодеятели до 16 лет.

Cпециальная номинация 2021 – Сила стихии. В номинации могут участвовать люди, которые нашли способ получать тепловую или электроэнергию для своего дома или хозяйства от альтернативных чистых источников (возможно, возобновляемых – солнце, вода, ветер, либо биоотходы, продукты переработки). Партнером номинации выступила золотодобывающая компания Полиметалл.

Вторая специальная номинация от бренда Clarins – Зеленая планета. В номинации представлены частные инициативы людей, которые способствуют сохранению биоразнообразия в нашей стране: занимаются озеленением, восстанавливают популяции редких растений и насекомых, сохраняют питомники и так далее. Победителя номинации ждет денежный приз от Clarins!

Предлагать участников, смотреть номинации и голосовать за своих фаворитов можно на странице проекта.

Если вы хотите принять участие в проекте, добавьте информацию о себе через форму «Предложить номинанта» внизу страницы номинации и внесите все необходимые данные.

Голосование продлится все лето – до 31 августа 2021 года. Участвуйте сами и голосуйте за других! 

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