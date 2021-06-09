Мы запускаем эко-голосование #ЯБерегуПланету

#ЯБерегуПланету – это экологическое онлайн-голосование, которое проводится журналом «National Geographic Россия» второй год подряд. Основная цель проекта – рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.
Голосование разбито на 13 номинаций, среди которых есть две специальные номинации от партнеров проекта. Пользователи могут как отдать свой голос за предложенных номинантов, так и подать собственную заявку.
Номинации #ЯБерегуПланету 2021:
- Экоблогер и экоблогер lite – блогеры, популяризирующие экологичный образ жизни в своих социальных сетях.
- Своими руками – люди, которые своими руками создают экологичные альтернативы одноразовым вещам.
- Реальное действие – люди, которые самостоятельно организовали общественно полезное дело в поддержку экологии.
- Экодвижение – движение, предлагающее полезную экологическую инициативу.
- Экоподсказка – специализированные экосправочные проекты, содержащие информацию о том, куда сдавать вторсырье, где ближайший вегетарианский магазин, куда отдать одежду и многое другое.
- Объединение – сообщества, рассказывающие о новых экотрендах и формирующие экопривычки.
- Индустрия – российское производство продукции из переработанных материалов.
- Подиум – российская одежда из этичных и экологичных материалов и тканей.
- Экобыт – магазины, которые производят экоаксессуары.
- Юный эколог – экодеятели до 16 лет.
Cпециальная номинация 2021 – Сила стихии. В номинации могут участвовать люди, которые нашли способ получать тепловую или электроэнергию для своего дома или хозяйства от альтернативных чистых источников (возможно, возобновляемых – солнце, вода, ветер, либо биоотходы, продукты переработки). Партнером номинации выступила золотодобывающая компания Полиметалл.
Вторая специальная номинация от бренда Clarins – Зеленая планета. В номинации представлены частные инициативы людей, которые способствуют сохранению биоразнообразия в нашей стране: занимаются озеленением, восстанавливают популяции редких растений и насекомых, сохраняют питомники и так далее. Победителя номинации ждет денежный приз от Clarins!
Предлагать участников, смотреть номинации и голосовать за своих фаворитов можно на странице проекта.
Если вы хотите принять участие в проекте, добавьте информацию о себе через форму «Предложить номинанта» внизу страницы номинации и внесите все необходимые данные.
Голосование продлится все лето – до 31 августа 2021 года. Участвуйте сами и голосуйте за других!