На Аляске почти 20°C тепла. Это рекорд для зимы
В самом холодном американском штате Аляска был зарегистрирован самый жаркий декабрьский день в истории. В воскресенье, 26 декабря, на острове Кадьяк температура взлетела до 19,4 °C, что является рекордным показателем для этого места.
Хотя климат на острове Кадьяк характеризуется как умеренный морской, что отличает его от значительно более сурового климата континентальной Аляски, температура в этом регионе никогда не поднималась зимой выше 19 градусов тепла.
Экстремальные погодные явления наблюдались и в континентальной части Аляски. За сильными снегопадами на минувших выходных последовали ливни, затем температура снова упала ниже нуля, и вся накопившаяся влага превратилась в лед. В штате уже дали прозвище этому событию – Icemageddon2021.
https://t.co/6OdQU44z0i— John Clarke (@JohnOCAP) December 30, 2021
“This is exactly what we expect in a warming world.” #Alaska #ClimateCatastrophe #icemageddon2021
Событие вызвало массовые отключения электроэнергии и привело к закрытию основных дорог. Министерство транспорта Аляски предупредило, что дороги будут оставаться опасными еще долгое время.
Эксперты сообщили, что потоки тепла, поступающие с Гавайев, сделали воздух Аляски – обычно холодный и сухой в декабре – более влажным. Это означает, что сильные дожди и снежные бури стали более вероятны во внутренних регионах, вдали от мягких прибрежных районов.
Исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале Nature Communications, прогнозирует, что в арктическом климате будет больше зимних дождей, чем снега, начиная примерно с 2060 или 2070 года.
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