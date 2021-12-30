На Аляске почти 20°C тепла. Это рекорд для зимы

В самом холодном американском штате Аляска был зарегистрирован самый жаркий декабрьский день в истории. В воскресенье, 26 декабря, на острове Кадьяк температура взлетела до 19,4 °C, что является рекордным показателем для этого места.

Хотя климат на острове Кадьяк характеризуется как умеренный морской, что отличает его от значительно более сурового климата континентальной Аляски, температура в этом регионе никогда не поднималась зимой выше 19 градусов тепла.

Экстремальные погодные явления наблюдались и в континентальной части Аляски. За сильными снегопадами на минувших выходных последовали ливни, затем температура снова упала ниже нуля, и вся накопившаяся влага превратилась в лед. В штате уже дали прозвище этому событию – Icemageddon2021.