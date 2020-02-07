Национальная метеорологическая служба сообщила, что в четверг, 6 февраля, в аргентинской Антарктиде был самый жаркий день за всю историю наблюдений.

В полдень 6 февраля на аргентинской исследовательской станции Эсперанса температура воздуха поднялась до 18,3 °C, что стало абсолютным рекордом тепла за всю историю наблюдений в Антарктиде. Предыдущий рекорд был установлен 24 марта 2015 года на этой же станции. Тогда столбик термометра поднялся до 17,5 °C.

Также 6 февраля на аргентинской базе Марамбио, которая располагается на острове Сеймур, температура поднялась до 14,1 °C, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного 24 февраля 2013 года.