На аргентинской станции в Антарктиде зафиксировали 18,3 °C. Это абсолютный рекорд для континента
Национальная метеорологическая служба сообщила, что в четверг, 6 февраля, в аргентинской Антарктиде был самый жаркий день за всю историю наблюдений.
В полдень 6 февраля на аргентинской исследовательской станции Эсперанса температура воздуха поднялась до 18,3 °C, что стало абсолютным рекордом тепла за всю историю наблюдений в Антарктиде. Предыдущий рекорд был установлен 24 марта 2015 года на этой же станции. Тогда столбик термометра поднялся до 17,5 °C.
Также 6 февраля на аргентинской базе Марамбио, которая располагается на острове Сеймур, температура поднялась до 14,1 °C, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного 24 февраля 2013 года.
#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️— SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020
Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb
Станция Эсперанса находится на крайнем севере Антарктического полуострова. Метеонаблюдения здесь ведутся с 1961 года.
В соответствии с Договором об Антарктике, подписанным 1 декабря 1959 года и вступившим в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не принадлежит ни одному государству. На континенте разрешена исключительно научная деятельность. Однако Аргентина считает Антарктический полуостров и часть территории от вод Атлантического океана до Южного полюса собственной территорией.