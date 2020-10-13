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Экология и климат

На еще одном камчатском пляже нашли мертвых животных: видео

Интерфакс
13 октября 2020
Количество погибших морских обитателей исчисляется сотнями.

Мертвые морские животные найдены на охотоморском побережье юго-запада Камчатки в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Об этом сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

По словам чиновника, 13 октября в Усть-Большерецкий район вылетел вертолет с учеными на борту — специалистами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).   

Ученым предстоит выяснить, связан ли выброс морских обитателей на юго-западном побережье полуострова с аналогичными событиями возле Авачинского залива.

О том, что в водах на берегах Камчатки найдены новые места, где погибли морские животные, сообщал и губернатор края Владимир Солодов. По его словам, гибель животных зафиксирована южнее Авачинской бухты.

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и серферы. 

После проверки воды специалисты выявили превышения допустимых норм по фосфатам в 10,8 раз, по железу — в 7,2 раза, по фенолам — в 6,9 раза, по аммонию — в 6,2 раза. Как заявили в Тихоокеанском институте географии, загрязнение морской воды в Авачинской бухте привело к гибели 95% живущих на дне морских организмов.

Причина загрязнения и источник пока не установлены. Ученые считают наиболее вероятной версию загрязнения тихоокеанского побережья Камчатки токсичными микроводорослями.

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