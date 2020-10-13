На еще одном камчатском пляже нашли мертвых животных: видео

Ученым предстоит выяснить, связан ли выброс морских обитателей на юго-западном побережье полуострова с аналогичными событиями возле Авачинского залива.

О том, что в водах на берегах Камчатки найдены новые места, где погибли морские животные, сообщал и губернатор края Владимир Солодов. По его словам, гибель животных зафиксирована южнее Авачинской бухты.

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и серферы.

После проверки воды специалисты выявили превышения допустимых норм по фосфатам в 10,8 раз, по железу — в 7,2 раза, по фенолам — в 6,9 раза, по аммонию — в 6,2 раза. Как заявили в Тихоокеанском институте географии, загрязнение морской воды в Авачинской бухте привело к гибели 95% живущих на дне морских организмов.

Причина загрязнения и источник пока не установлены. Ученые считают наиболее вероятной версию загрязнения тихоокеанского побережья Камчатки токсичными микроводорослями.