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Экология и климат

На пляжи Гондураса обрушилось «мусорное цунами»: видео

National Geographic Россия
22 сентября 2020
Страна обвиняет в произошедшем соседнюю Гватемалу.

Морские волны прибили к пляжам города Омоа на севере Гондураса тонны мусора. Пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы скопились на берегу рядом с деревянными лачугами и пальмами.

Местный чиновник Даниэль Ортега заявил, что в общей сложности с пляжа пришлось вывезти от 100 до 150 тонн мусора. В произошедшем обвинили соседнюю Гватемалу.

«Эта волна мусора, пришедшая из реки Мотагуа, действительно удивила нас, и, хотя она вызвала проблемы, она не остановила нашу деятельность. Мы стремимся очищать наши пляжи и поддерживать их в чистоте, но сегодня мы требуем от властей Гватемалы предпринять решительные действия, чтобы найти постоянное решение этой проблемы», — заявил представитель Министерства окружающей среды Гондураса Лилиан Ривера. 

Ранее Гватемала предупредила Гондурас, что сооружения по защите от отходов на реке Мотагуа перестали работать должным образом из-за сильных дождей и не могут предотвратить попадание мусора в Карибское море. 

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