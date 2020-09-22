На пляжи Гондураса обрушилось «мусорное цунами»: видео

Морские волны прибили к пляжам города Омоа на севере Гондураса тонны мусора. Пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы скопились на берегу рядом с деревянными лачугами и пальмами.

Местный чиновник Даниэль Ортега заявил, что в общей сложности с пляжа пришлось вывезти от 100 до 150 тонн мусора. В произошедшем обвинили соседнюю Гватемалу.