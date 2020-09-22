На пляжи Гондураса обрушилось «мусорное цунами»: видео

Морские волны прибили к пляжам города Омоа на севере Гондураса тонны мусора. Пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы скопились на берегу рядом с деревянными лачугами и пальмами.
Местный чиновник Даниэль Ортега заявил, что в общей сложности с пляжа пришлось вывезти от 100 до 150 тонн мусора. В произошедшем обвинили соседнюю Гватемалу.
A huge wave of trash washed up on the beaches of Omoa in Honduras, leaving mostly plastic refuse piling up on the beach.— ABC News (@ABC) September 22, 2020
Authorities say the garbage is coming from a river in Guatemala and affecting beaches that depend on tourists. https://t.co/ucQyntBNu9 pic.twitter.com/Fo2K2ZPerF
«Эта волна мусора, пришедшая из реки Мотагуа, действительно удивила нас, и, хотя она вызвала проблемы, она не остановила нашу деятельность. Мы стремимся очищать наши пляжи и поддерживать их в чистоте, но сегодня мы требуем от властей Гватемалы предпринять решительные действия, чтобы найти постоянное решение этой проблемы», — заявил представитель Министерства окружающей среды Гондураса Лилиан Ривера.
Ранее Гватемала предупредила Гондурас, что сооружения по защите от отходов на реке Мотагуа перестали работать должным образом из-за сильных дождей и не могут предотвратить попадание мусора в Карибское море.