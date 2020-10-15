На поверхности Волги найдено масляное пятно площадью 5 000 квадратных метров

В Тверской области в акватории Волги в районе города Кимры 14 октября обнаружили масляное топливное пятно площадью 5000 м². Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, предположительно сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается.

Администрация Кимрского района сообщила, что на месте разлива проведены необходимые работы по локализации и сбору загрязняющих веществ, угрозы дальнейшего распространения нефтепродуктов нет. 15 октября состоится мониторинг акватории, выявление остатков загрязнения и их устранение.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).