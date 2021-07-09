На севере Италии прошла «бомбардировка» градом: видео

«Желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности действовали по крайней мере до 3 часов ночи пятницы. Главная автомагистраль, соединяющая Варесе с соседними областями, была закрыта, пока специалисты разгребали завалы от упавших деревьев.

Непроходимыми стали и другие дороги, и, кроме того, несколько населенных пунктов оставались без электроснабжения. В городе Безоццо (провинция Варесе) ливень затопил библиотеку: вода в помещениях поднялась до 25-сантиметрового уровня, часть фонда безвозвратно утрачена. В Пьемонте выпал град «размером с апельсин».