На севере Италии прошла «бомбардировка» градом: видео

В четверг на Пьемонт, Ломбардию и Венето обрушился проливной дождь, который сопровождался градом. Пострадало множество населенных пунктов: от Милана — до расположенной южнее Павии, лежащего к северу Варесе и к востоку — городов Верона и Падуя.
Tempesta di grandine sul Veneto: colpito l’Altopiano di Asiago, Verona e Padova - Corriere della Sera https://t.co/HDViEtXog2— HiPeople © (@HiPeoplebiz) July 9, 2021
Накануне синоптики выпустили предостережения о возможных сильных грозах. В момент «бомбардировки» градом люди успели спрятаться в укрытия, сообщений о жертвах нет, но припаркованные на улицах автомобили получили сильные повреждения. Разбиты окна и крыши многих домов, порывы ветра достигали 100 км/ч. В одном из городов провинции Бергамо упавшая церковная статуя раздавила велосипеды.
Maltempo, a Treviolo cade una statua dal campanile https://t.co/cCZl3dfhyb— informazione interno (@infoitinterno) July 9, 2021
«Желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности действовали по крайней мере до 3 часов ночи пятницы. Главная автомагистраль, соединяющая Варесе с соседними областями, была закрыта, пока специалисты разгребали завалы от упавших деревьев.
Непроходимыми стали и другие дороги, и, кроме того, несколько населенных пунктов оставались без электроснабжения. В городе Безоццо (провинция Варесе) ливень затопил библиотеку: вода в помещениях поднялась до 25-сантиметрового уровня, часть фонда безвозвратно утрачена. В Пьемонте выпал град «размером с апельсин».
В искусственном канале Lambro Meridionale, притоке реки Ламбро, уровень воды поднялся на пятьдесят сантиметров менее чем за час. В городке Роццано на южной окраине Милана «ковер» из града перекрыл выезды с парковок, и людям пришлось вооружаться лопатами, чтобы расчистить путь.
В момент выпадения града столбик термометра в Милане и окрестностях резко опустился с отметки +30 °C до +19 °C, но сейчас погода возвращается к привычным показателям. Специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру, но уже понятно, что всему региону нанесен большой ущерб: было повреждено множество крыш, окон и автомобилей.
Столь же необычный град недавно обрушился на Чехию.