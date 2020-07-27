На Шпицбергене зафиксирована рекордная температура в истории наблюдений

Средняя температура воздуха на Шпицбергене в июле — самом теплом месяце для архипелага — составляет от +5 °C до +7 °C. До настоящего времени столбик термометра поднимался выше +20 °C лишь единожды — 16 июля 1979 года, когда на Шпицбергене была зафиксирована температура +21,3 °С.

25 июля этот рекорд был побит. На метеостанции аэропорта в Лонгйире — самого большого поселения на архипелаге — между 17:00 и 18:00 по местному времени температура воздуха составляла +21,7 °С.