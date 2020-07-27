На Шпицбергене зафиксирована рекордная температура в истории наблюдений

Средняя температура воздуха на Шпицбергене в июле — самом теплом месяце для архипелага — составляет от +5 °C до +7 °C. До настоящего времени столбик термометра поднимался выше +20 °C лишь единожды — 16 июля 1979 года, когда на Шпицбергене была зафиксирована температура +21,3 °С.
25 июля этот рекорд был побит. На метеостанции аэропорта в Лонгйире — самого большого поселения на архипелаге — между 17:00 и 18:00 по местному времени температура воздуха составляла +21,7 °С.
En 41 år gammel varmerekord er slått i Longyearbyen på #Svalbard! Mellom kl. 17 og 18 målte vi 21,7 grader, det er 0,4 grader over den gamle rekorden fra 16. juli 1979 🌡️ pic.twitter.com/Kj11HszE1i— Meteorologene (@Meteorologene) July 25, 2020
Лонгйир претендует на звание самого северного постоянно населенного города в мире. Существуют населенные пункты и севернее, но ни один из них не функционирует как обычный город и не имеет аэропорта с регулярными рейсами.
В реке, протекающей через Лонгйир, значительно повысился уровень воды из-за активного таяния снега и льда, вызванного аномально высокими температурами.
Согласно недавнему отчету «Климат на Шпицбергене в 2100 году», средние температуры на архипелаге между 2070 и 2100 годами поднимутся на 7-10 градусов из-за уровней выбросов парниковых газов.
Шпицберген, принадлежащий Норвегии, является местом обитания белых медведей (Ursus maritimus). Согласно новому исследованию, эти животные, которые сейчас относятся МСОП к уязвимым видам, могут исчезнуть к концу столетия, если человечество не предпримет меры в борьбе с изменением климата.
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