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Экология и климат

На Шпицбергене зафиксирована рекордная температура в истории наблюдений

Михаил Сысоев
27 июля 2020
Шпицберген
Фото: Wikimedia Commons
Столбик термометра поднялся выше +20 °C.

Средняя температура воздуха на Шпицбергене в июле — самом теплом месяце для архипелага — составляет от +5 °C до +7 °C. До настоящего времени столбик термометра поднимался выше +20 °C лишь единожды — 16 июля 1979 года, когда на Шпицбергене была зафиксирована температура +21,3 °С.

25 июля этот рекорд был побит. На метеостанции аэропорта в Лонгйире — самого большого поселения на архипелаге — между 17:00 и 18:00 по местному времени температура воздуха составляла +21,7 °С. 

Лонгйир претендует на звание самого северного постоянно населенного города в мире. Существуют населенные пункты и севернее, но ни один из них не функционирует как обычный город и не имеет аэропорта с регулярными рейсами. 

В реке, протекающей через Лонгйир, значительно повысился уровень воды из-за активного таяния снега и льда, вызванного аномально высокими температурами.

«Сейчас ледник Лонгйир активно тает. Это приводит к большому количеству талых вод в реке. Уровень воды не является критически высоким, но в это время года он намного выше обычного», — Эйрик Грёнингстер, полевой биолог и фотограф, проживающий на Шпицбергене.

Согласно недавнему отчету «Климат на Шпицбергене в 2100 году», средние температуры на архипелаге между 2070 и 2100 годами поднимутся на 7-10 градусов из-за уровней выбросов парниковых газов.

Шпицберген, принадлежащий Норвегии, является местом обитания белых медведей (Ursus maritimus). Согласно новому исследованию, эти животные, которые сейчас относятся МСОП к уязвимым видам, могут исчезнуть к концу столетия, если человечество не предпримет меры в борьбе с изменением климата.

Узнайте, как и когда из-за разлома тектонических плит в Африке появится новый океан.

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