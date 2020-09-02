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Экология и климат

На Урале полностью растаял самый длинный ледник

National Geographic Россия
02 сентября 2020
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Фото: yanao.ru
Сотрудники Научного центра изучения Арктики и МГУ имени Ломоносова завершили гляциологическую экспедицию к ледникам Полярного Урала, во время которой выяснилось, что некогда один из крупнейших в регионе ледников растаял.

Исследование проводились с 19 по 28 августа по маршруту ледник ИГАН — ледник МГУ — ледник Маркова. К самой верхней точке — леднику Маркова — из-за погодных условий, препятствующих научной работе, ученые подняться не успели. На оставшихся двух объектах они провели гляциологическую съемку, геодезические и геофизические изыскания. На них запланированная работа была выполнена полностью, говорится в сообщении научного центра.

Ледник МГУ в середине ХХ века был вторым по величине и самым длинным на Урале. В момент открытия в 1953 году его длина достигала 2,2 километра. Как рассказал научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат географических наук Михаил Иванов, с момента открытия ледник интенсивно сокращался.

«Когда мы были последний раз на леднике в 2010 году, там еще оставался большой объем льда внизу. Хотя фактически ледник был отделен от зоны аккумуляции, приледниковое озеро его активно разрушало. На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял», — Михаил Иванов.

В ходе исследований на леднике ИГАН ученые обнаружили, что площадь приледниковых озер, образованных в следствие таяния, в сравнении с 2018 годом визуально увеличилась.

Ледник ИГАН
yanao.ru Ледник ИГАН

«По результатам камеральной обработки материалов экспедиции, рассчитав баланс массы ледника, мы сможем сказать, что стало причиной увеличения площади поверхности озера: обилие снежных осадков зимой или интенсивное таяние самого ледника», — говорит заведующий сектором криосферы Научного центра изучения Арктики, кандидат физико-математических наук Ярослав Камнев.

В планах ученых вернуться в апреле 2021 года на ИГАН, чтобы провести на леднике снегомерную съемку. Результаты исследований ученые передадут во Всемирную службу мониторинга ледников, департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, департамент молодежной политики и туризма.

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