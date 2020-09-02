На Урале полностью растаял самый длинный ледник

Исследование проводились с 19 по 28 августа по маршруту ледник ИГАН — ледник МГУ — ледник Маркова. К самой верхней точке — леднику Маркова — из-за погодных условий, препятствующих научной работе, ученые подняться не успели. На оставшихся двух объектах они провели гляциологическую съемку, геодезические и геофизические изыскания. На них запланированная работа была выполнена полностью, говорится в сообщении научного центра.
Ледник МГУ в середине ХХ века был вторым по величине и самым длинным на Урале. В момент открытия в 1953 году его длина достигала 2,2 километра. Как рассказал научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат географических наук Михаил Иванов, с момента открытия ледник интенсивно сокращался.
В ходе исследований на леднике ИГАН ученые обнаружили, что площадь приледниковых озер, образованных в следствие таяния, в сравнении с 2018 годом визуально увеличилась.
«По результатам камеральной обработки материалов экспедиции, рассчитав баланс массы ледника, мы сможем сказать, что стало причиной увеличения площади поверхности озера: обилие снежных осадков зимой или интенсивное таяние самого ледника», — говорит заведующий сектором криосферы Научного центра изучения Арктики, кандидат физико-математических наук Ярослав Камнев.
В планах ученых вернуться в апреле 2021 года на ИГАН, чтобы провести на леднике снегомерную съемку. Результаты исследований ученые передадут во Всемирную службу мониторинга ледников, департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, департамент молодежной политики и туризма.
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