На Урале полностью растаял самый длинный ледник

Исследование проводились с 19 по 28 августа по маршруту ледник ИГАН — ледник МГУ — ледник Маркова. К самой верхней точке — леднику Маркова — из-за погодных условий, препятствующих научной работе, ученые подняться не успели. На оставшихся двух объектах они провели гляциологическую съемку, геодезические и геофизические изыскания. На них запланированная работа была выполнена полностью, говорится в сообщении научного центра.

Ледник МГУ в середине ХХ века был вторым по величине и самым длинным на Урале. В момент открытия в 1953 году его длина достигала 2,2 километра. Как рассказал научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат географических наук Михаил Иванов, с момента открытия ледник интенсивно сокращался.