На Урале текут кислотные реки из заброшенной меднодобывающей шахты: фото

В начале июля путешественник и тревел-блогер Серёжа Замкадный (@zamkad_life) выложил в Инстаграме три поста об экологическом бедствии в районе Лёвихинского рудника в Свердловской области, который расположен в 35 км от Нижнего Тагила. В этом месте из медно-колчеданных шахт вытекают кислотные ручьи оранжевого цвета.
По словам тревел-блогера, кислотные реки отравляют вокруг всё, до чего могут добраться, и это продолжается уже 16 лет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
РАНЫ ЗЕМЛИ ⠀ Наверняка вы слышали про экологическую катастрофу под Норильском. Актуальная тема, попала в федеральную повестку. Много сюжетов в СМИ, даже до самых верхов тема дошла и вызвала возмущение и попытки разбирательства. ⠀ Удивительно, как одни темы притягивают большое внимание, а другие даже и не особо замечают. Посёлок Лёвиха находится в 93 км от Екатеринбурга и в 35 км от Нижнего Тагила. С 2004 года там заброшен медноколчеданный рудник. Он оказался затоплен и теперь оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг, до чего доберутся. И это продолжается не год, не два, а уже целых 16 лет! ⠀ Делается ли что-то по этому поводу? Была построена станция по нейтрализации шахтных вод. Но это дорогое удовольствие, денег не хватает. Поэтому сбрасывают воду как есть. Актуальной информации по работе этой станции я не нашёл, но по внешнему виду работающей эту станцию я бы не рискнул назвать, по крайней мере часть этих построек были больше похоже на заброшенные руины. ⠀ Последнюю актуальную информацию по этой проблеме, которую я нашёл, была от 2015 года. Решения о том, считать ли то, что там происходит экологической катастрофой, так и не принято. Дальше цитата представителя министерства природных ресурсов Свердловской области: ⠀ "Левихинский рудник – действительно является проблемной зоной нашего региона, однако она не бесконтрольна. Областные власти и профильное министерство принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области. По данным последних замеров, которые осуществлялись на руднике, в сбросе воды после станции нейтрализации существуют превышения предельно допустимых норм содержания вредных веществ, но они не являются угрожающими. Так, по железу превышение составляет 37,3 раза, по цинку – в 99 раз." ⠀ Не знаю что добавить к комментарию замминистра, разве что выложить это видео. ⠀ #урал #этонашурал #левиха #нижнийтагил #ural #etonashural #екб #тагил #рудник #катастрофа #djiglobal #dronedaily #droneheroes #dronestagram #droneoftheday @yurydud @pivo_varov @varlamov #dronephotography #dronephoto #russianexplorers #greenpeace #wwf #экология #экологическаякатастрофа #djimavic #djiglobal #ekb #tagil #natgeo #natgeoru #nature #videongr
Лёвихинский рудник заброшен с 2003 года, после чего кислотные воды из шахт поднялись на поверхность. Как сообщает «Комсомольская правда», в 1973 году здесь построили станцию нейтрализации, которая прогоняла воду, делая ее менее кислой, однако она не справляется с объемом работы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
КИСЛОТНЫЕ РЕКИ, БЕЗЖИЗНЕННЫЕ БЕРЕГА Фотографии затопленного заброшенного медноколчеданного рудника в посёлке Лёвиха Свердловской области. До Нижнего Тагила отсюда 35км, до Екатеринбурга - 93км. Из рудника вытекает вода, которая отравляет и убивает всё, до чего доберётся. Мой финальный третий пост по этой теме. #videongr
Межрайонная природоохранная прокуратура Нижнего Тагила заявила, что займётся проверкой данных о возможных нарушениях законодательства на территории Лёвихинского рудника.
В министерстве подчеркнули, что в 2020 году планируется провести оценку гидрогеоэкологического состояния окружающей среды в пределах рудника, на территории которого расположены отработанные карьеры, шахты, провалы и пруд-отстойник. По результатам исследований будут спрогнозированы изменения состояния подземных и поверхностных вод, а также предложены меры по снижению загрязнения вод.
«Правительство Свердловской области неоднократно обращалось в различные ведомства с просьбой признать объект, подлежащим ликвидации. Однако пока считается, что Лёвихинское месторождение имеет балансовые и забалансовые запасы цинка, меди, золота и серебра. Поэтому ликвидация считается нецелесообразной», — пояснили в департаменте информационной политики региона.
Как отмечает Дмитрий Ульрих, автор работы «Экологическая нагрузка на окружающую среду предприятиями по добыче и переработке меди в южноуральском регионе», на территории Южного Урала находится более 20 месторождений медьсодержащих руд. Медное производство характеризуется большим количеством выбросов в атмосферу диоксида серы и частиц тяжелых металлов. А сточные воды таких производств являются сложными поликомпонентными системами с большим содержанием железа, марганца и других химических элементов.
Узнайте, почему вероятность аномальной жары в Сибири выросла минимум в 600 раз.