На Урале текут кислотные реки из заброшенной меднодобывающей шахты: фото

Межрайонная природоохранная прокуратура Нижнего Тагила заявила, что займётся проверкой данных о возможных нарушениях законодательства на территории Лёвихинского рудника.

В министерстве подчеркнули, что в 2020 году планируется провести оценку гидрогеоэкологического состояния окружающей среды в пределах рудника, на территории которого расположены отработанные карьеры, шахты, провалы и пруд-отстойник. По результатам исследований будут спрогнозированы изменения состояния подземных и поверхностных вод, а также предложены меры по снижению загрязнения вод.

«Правительство Свердловской области неоднократно обращалось в различные ведомства с просьбой признать объект, подлежащим ликвидации. Однако пока считается, что Лёвихинское месторождение имеет балансовые и забалансовые запасы цинка, меди, золота и серебра. Поэтому ликвидация считается нецелесообразной», — пояснили в департаменте информационной политики региона.

Как отмечает Дмитрий Ульрих, автор работы «Экологическая нагрузка на окружающую среду предприятиями по добыче и переработке меди в южноуральском регионе», на территории Южного Урала находится более 20 месторождений медьсодержащих руд. Медное производство характеризуется большим количеством выбросов в атмосферу диоксида серы и частиц тяжелых металлов. А сточные воды таких производств являются сложными поликомпонентными системами с большим содержанием железа, марганца и других химических элементов.

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