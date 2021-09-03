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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Экология и климат

На ВЭФ-2021 подписали «зелёное соглашение» по формированию информационной экоповестки

Русская Медиагруппа
03 сентября 2021
3 сентября на Восточном экономическом форуме-2021 «Российский экологический оператор» и «Русская Медиагруппа» подписали «зелёное соглашение» о сотрудничестве в сфере популяризации идей экологии и защиты окружающей среды.

Увеличение доли населения Российской Федерации, осуществляющего раздельный сбор отходов – главная цель «зелёного соглашения» «Российского экологического оператора» и «Русской Медиагруппы».

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Подписи на документе поставили генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев (справа) и управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников (слева).
«Просветительская работа является одним из важнейших направлений работы «Российского экологического оператора». Уверены, что в плотном взаимодействии с «Русской Медиагруппой» мы сможем достичь целевых показателей по увеличению доли населения, осуществляющего раздельный сбор отходов в Российской Федерации», — сообщил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Основными направлениями сотрудничества, закреплёнными в «зелёном соглашении», стали популяризация идей рационального использования природных ресурсов, совместное участие в природоохранных и волонтёрских акциях, продвижение бережного отношения к природе, формирование экологической культуры, совместное проведение проектов по экологическому образованию.

Стороны договорились прилагать совместные усилия в направлении минимизации негативного воздействия на окружающую среду, продвигать идею раздельного сбора мусора и переработки отходов, развивать модель ответственного и разумного потребления и распространять идеи защиты окружающей среды среди молодёжи.

«Аудиторный охват радиостанций и телеканала «Русской Медиагруппы» вместе с компетенциями, которые существуют у «Российского экологического оператора», дают залог того, что мы можем существенным образом повлиять на общественное мнение в части формирования новой экологической культуры», — прокомментировал подписание «зелёного соглашения» управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Подписав «зелёное соглашение», стороны договорились о формировании информационной повестки, направленной на привлечение и активность молодёжи по решению экологических проблем.

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