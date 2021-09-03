На ВЭФ-2021 подписали «зелёное соглашение» по формированию информационной экоповестки

Основными направлениями сотрудничества, закреплёнными в «зелёном соглашении», стали популяризация идей рационального использования природных ресурсов, совместное участие в природоохранных и волонтёрских акциях, продвижение бережного отношения к природе, формирование экологической культуры, совместное проведение проектов по экологическому образованию.

Стороны договорились прилагать совместные усилия в направлении минимизации негативного воздействия на окружающую среду, продвигать идею раздельного сбора мусора и переработки отходов, развивать модель ответственного и разумного потребления и распространять идеи защиты окружающей среды среди молодёжи.

«Аудиторный охват радиостанций и телеканала «Русской Медиагруппы» вместе с компетенциями, которые существуют у «Российского экологического оператора», дают залог того, что мы можем существенным образом повлиять на общественное мнение в части формирования новой экологической культуры», — прокомментировал подписание «зелёного соглашения» управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Подписав «зелёное соглашение», стороны договорились о формировании информационной повестки, направленной на привлечение и активность молодёжи по решению экологических проблем.