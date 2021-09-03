На ВЭФ-2021 подписали «зелёное соглашение» по формированию информационной экоповестки
Увеличение доли населения Российской Федерации, осуществляющего раздельный сбор отходов – главная цель «зелёного соглашения» «Российского экологического оператора» и «Русской Медиагруппы».
Основными направлениями сотрудничества, закреплёнными в «зелёном соглашении», стали популяризация идей рационального использования природных ресурсов, совместное участие в природоохранных и волонтёрских акциях, продвижение бережного отношения к природе, формирование экологической культуры, совместное проведение проектов по экологическому образованию.
Стороны договорились прилагать совместные усилия в направлении минимизации негативного воздействия на окружающую среду, продвигать идею раздельного сбора мусора и переработки отходов, развивать модель ответственного и разумного потребления и распространять идеи защиты окружающей среды среди молодёжи.
«Аудиторный охват радиостанций и телеканала «Русской Медиагруппы» вместе с компетенциями, которые существуют у «Российского экологического оператора», дают залог того, что мы можем существенным образом повлиять на общественное мнение в части формирования новой экологической культуры», — прокомментировал подписание «зелёного соглашения» управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.
Подписав «зелёное соглашение», стороны договорились о формировании информационной повестки, направленной на привлечение и активность молодёжи по решению экологических проблем.