На YouTube состоялась премьера документального фильма Александра Федорова «Как спасти мир. Фильм первый: Колыма»

20 октября на YouTube-канале Bad Planet вышел первый документальный фильм из серии про влияние изменения климата на нашу жизнь, снятый совместно с Гринпис России. Режиссер фильма Александр Федоров отправился в путешествие на Колыму. Ему и слово.

В этом проекте я хочу задокументировать последствия изменения климата в России и по всему миру, чтобы рассказать в основном русскоязычному населению о том, насколько изменение климата опасно в первую очередь для человечества, а не для планеты как таковой. И главное, развеять предрассудки о глобальном потеплении для всех слоев населения, потому что в России это большая проблема из-за излишней политизации экоактивизма.

Но я хочу не только пугающе говорить о катастрофах, а найти людей, которые занимаются реальным делом, буквально спасая природу и климат. И я хочу узнать, что можем сделать мы. Раз уж человек однажды вмешался в экосистемы и уничтожил их, то теперь пришло время вмешаться снова, но на этот раз восстановить их первоначальный вид ради спасения нашего вида.