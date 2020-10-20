Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №203, октябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Экология и климат
На YouTube состоялась премьера документального фильма Александра Федорова «Как спасти мир. Фильм первый: Колыма»
National Geographic Россия
20 октября 2020

20 октября на YouTube-канале Bad Planet вышел первый документальный фильм из серии про влияние изменения климата на нашу жизнь, снятый совместно с Гринпис России. Режиссер фильма Александр Федоров отправился в путешествие на Колыму. Ему и слово.

В этом проекте я хочу задокументировать последствия изменения климата в России и по всему миру, чтобы рассказать в основном русскоязычному населению о том, насколько изменение климата опасно в первую очередь для человечества, а не для планеты как таковой. И главное, развеять предрассудки о глобальном потеплении для всех слоев населения, потому что в России это большая проблема из-за излишней политизации экоактивизма.

Но я хочу не только пугающе говорить о катастрофах, а найти людей, которые занимаются реальным делом, буквально спасая природу и климат. И я хочу узнать, что можем сделать мы. Раз уж человек однажды вмешался в экосистемы и уничтожил их, то теперь пришло время вмешаться снова, но на этот раз восстановить их первоначальный вид ради спасения нашего вида.

2.png
Кадр из фильма «Как спасти мир. Колыма»
3.png
Кадр из фильма «Как спасти мир. Колыма»
4.png
Кадр из фильма «Как спасти мир. Колыма»
5.png
Кадр из фильма «Как спасти мир. Колыма»
6.png
Кадр из фильма «Как спасти мир. Колыма»
7.png
Кадр из фильма «Как спасти мир. Колыма»

Об авторе

Александр Федоров начал карьеру фотожурналиста в 2012 году. Снимал для Nat-geo.ru, Discovery, GEO, Вокруг Света и других ведущих изданий; вместе с журналисткой Еленой Срапян создал мультимедийный проект Amazonas, основанный на материале, собранном за год жизни в трущобах и джунглях Латинской Америки. Со временем Федоров переключился на съемку документальных фильмов для своего канала Bad Planet.

Фильмы «Шахсевены» (про иранских кочевников) и «Они тоже мечтали» (истории дагестанских женщин) посмотрели 2,5 миллиона человек.

рекомендации
Информация

Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

Восклицательный знак

На что способны HONOR Watch GS Pro: узнайте в спецпроекте «Время движения»!

Вопросительный знак, вопрос

Тест: как не попасть на крючок гринвошинга