На Южном полюсе закончилась рекордно холодная зима

В период с апреля по сентябрь исследовательская станция, расположенная на высоком плато в Антарктиде, зафиксировала среднюю температуру -61 °C. Это самая низкая средняя зимняя температура, зарегистрированная с начала ведения учета в 1957 году. Она примерно на два с половиной градуса ниже, чем в среднем за последние 30 лет.
Предыдущий рекорд холода на Южном полюсе был зафиксирован в 1976 году. Тогда средняя температура составила -60,6 °C.
Эксперты полагают, что необычайно холодная зима была вызвана сильным полярным вихрем в стратосфере — втором от поверхности слое атмосферы на высоте высоте примерно 10–50 км.
Более того, получается своеобразный замкнутый круг: сильный полярный вихрь приводит к большему истощению озонового слоя в стратосфере, что усиливает вихрь и дальше.
Холодные зимние температуры в Антарктиде контрастируют с тенденциями в остальном мире, где в целом зафиксировано четвертое самое жаркое лето в истории. А июль 2021 года стал самым жарким месяцем со времени начала наблюдений.
«Одна холодная зима – это интересно, но она не меняет долгосрочной тенденции – потепления. В долгосрочной перспективе Антарктида, как и весь остальной мир, нагревается и быстро теряет морской лед», – заключает Эрик Стейг, профессор атмосферных наук Вашингтонского университета.
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