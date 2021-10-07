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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Экология и климат

На Южном полюсе закончилась рекордно холодная зима

National Geographic Россия
07 октября 2021
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Фото: Wikimedia Commoons
Пока глобальное потепление шагает по планете, в Антарктике тенденции прямо противоположные. Но они не меняют общей картины.

В период с апреля по сентябрь исследовательская станция, расположенная на высоком плато в Антарктиде, зафиксировала среднюю температуру -61 °C. Это самая низкая средняя зимняя температура, зарегистрированная с начала ведения учета в 1957 году. Она примерно на два с половиной градуса ниже, чем в среднем за последние 30 лет.

Предыдущий рекорд холода на Южном полюсе был зафиксирован в 1976 году. Тогда средняя температура составила -60,6 °C.

Эксперты полагают, что необычайно холодная зима была вызвана сильным полярным вихрем в стратосфере — втором от поверхности слое атмосферы на высоте высоте примерно 10–50 км.

«По сути, ветры в полярной стратосфере были сильнее, чем обычно. Это связано со смещением струйного течения к полюсу, что держит под замком холодный воздух над большей частью Антарктиды», – Эми Батлер, специалист по атмосфере из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Более того, получается своеобразный замкнутый круг: сильный полярный вихрь приводит к большему истощению озонового слоя в стратосфере, что усиливает вихрь и дальше. 

Холодные зимние температуры в Антарктиде контрастируют с тенденциями в остальном мире, где в целом зафиксировано четвертое самое жаркое лето в истории. А июль 2021 года стал самым жарким месяцем со времени начала наблюдений.

«Одна холодная зима – это интересно, но она не меняет долгосрочной тенденции – потепления. В долгосрочной перспективе Антарктида, как и весь остальной мир, нагревается и быстро теряет морской лед», – заключает Эрик Стейг, профессор атмосферных наук Вашингтонского университета.

Почитайте о том, как нам выжить в надвигающейся жаре. 

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