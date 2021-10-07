На Южном полюсе закончилась рекордно холодная зима

В период с апреля по сентябрь исследовательская станция, расположенная на высоком плато в Антарктиде, зафиксировала среднюю температуру -61 °C. Это самая низкая средняя зимняя температура, зарегистрированная с начала ведения учета в 1957 году. Она примерно на два с половиной градуса ниже, чем в среднем за последние 30 лет.

Предыдущий рекорд холода на Южном полюсе был зафиксирован в 1976 году. Тогда средняя температура составила -60,6 °C.

Эксперты полагают, что необычайно холодная зима была вызвана сильным полярным вихрем в стратосфере — втором от поверхности слое атмосферы на высоте высоте примерно 10–50 км.